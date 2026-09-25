Wanda Nara se anima al cine y debuta como protagonista con “¿Querés ser mi hijo?”

La conductora, mediática y empresaria protagoniza una comedia romántica junto a Agustín Bernasconi, bajo la dirección de Hernán Guerschuny. Con estreno confirmado para octubre, el film rodado en Montevideo promete instalarse como uno de los títulos más comentados de la cartelera nacional.

El universo del espectáculo suma un nuevo capítulo con la llegada de Wanda Nara al cine. La empresaria y conductora, reconocida por su presencia mediática y su rol televisivo, protagoniza ¿Querés ser mi hijo?, una comedia romántica que ya presentó su tráiler oficial y que se estrenará en los cines argentinos el 22 de octubre de 2026.

La película, dirigida por Hernán Guerschuny y escrita por Ihtzi Hurtado, cuenta con un elenco que incluye a Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López. El rodaje se realizó en Montevideo, Uruguay, y la propuesta busca atraer tanto a jóvenes como a adultos con una trama que combina humor, romance y situaciones inesperadas.

La historia presenta a Lucía (Wanda Nara), una mujer de 40 años que atraviesa una crisis personal tras descubrir la infidelidad de su esposo y perder su empleo. En medio de ese derrumbe, regresa a su departamento de soltera y conoce a Javier (Agustín Bernasconi), un vecino de poco más de 20 años. Para acceder a un trabajo que privilegia a madres con hijos, Lucía le propone al joven hacerse pasar por su hijo. Lo que comienza como un engaño laboral se transforma en un vínculo romántico que desafía prejuicios y pone a prueba sus emociones.

El tráiler, muestra a Wanda en un registro distinto, con escenas que alternan entre la comedia ligera y la tensión emocional. La recepción en redes sociales fue inmediata: miles de reproducciones y comentarios que celebran su incursión en la pantalla grande.

Más allá de la curiosidad que despierta su debut, ¿Querés ser mi hijo? se perfila como una de las películas argentinas más esperadas del año, no solo por la presencia de Wanda Nara sino también por el atractivo de una historia que juega con las diferencias generacionales y los vínculos inesperados.

El estreno en octubre marcará un nuevo paso en la carrera de Wanda, quien suma así la faceta de actriz a su trayectoria como empresaria y conductora. La expectativa está puesta en cómo recibirá el público esta propuesta que mezcla romance, humor y un toque de polémica, ingredientes que suelen garantizar conversación y repercusión en la agenda mediática.