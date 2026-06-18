Volvió a apostar al amor: Gime Accardi blanqueó su romance con un joven trapero

Tras meses de rumores y desmentidas, la actriz sorprendió al compartir una imagen íntima junto al cantante urbano. La confirmación marca un giro en su vida personal luego de su separación de Nico Vázquez y genera gran repercusión en el mundo del espectáculo.

La historia de Gime Accardi y Seven Kayne pasó de ser un rumor mediático a convertirse en una realidad confirmada. La actriz y el cantante urbano oficializaron su relación con una foto romántica en redes sociales, poniendo fin a las especulaciones que se habían multiplicado en los últimos meses.

La imagen, muestra a la pareja cenando juntos y tomados de la mano. En el espejo del local se leía la frase “directo al corazón”, que Kayne resaltó en rojo. Accardi, por su parte, compartió la misma foto y agregó un emoji de carta con corazón, gesto que fue interpretado como la confirmación definitiva del vínculo.

La noticia generó un fuerte impacto porque ambos habían negado públicamente estar en pareja. En enero, Kayne había declarado: “No, todo serie. Todo lo que se vio siempre era el set, los rodajes”, en referencia a TILF, la ficción que protagonizaron juntos y que mostraba una relación prohibida entre profesora y alumno. Accardi también había asegurado que estaba soltera, atribuyendo los rumores al juego mediático.

Sin embargo, las salidas compartidas y las escapadas alimentaron las sospechas. La foto romántica terminó de despejar cualquier duda y se convirtió en tendencia en redes sociales, con miles de mensajes de apoyo de seguidores que celebraron el presente sentimental de la actriz.

El contexto personal de Accardi le da aún más relevancia a la noticia. En 2025 se separó de Nico Vázquez tras 18 años de relación, un hecho que marcó un antes y un después en su vida. En entrevistas, la actriz había reconocido que atravesó un momento difícil y que incluso pensó que no volvería a enamorarse. La confirmación con Kayne representa un nuevo comienzo y la posibilidad de reconstruir su vida afectiva.

Por su parte, Seven Kayne se consolidó como uno de los referentes de la música urbana en Argentina, con una creciente base de seguidores y una carrera en ascenso. Su relación con Accardi une dos mundos distintos: la actuación y el trap, generando un cruce que despierta aún más interés mediático.

La oficialización del romance no solo marca un capítulo personal para ambos, sino que también abre la puerta a nuevas apariciones públicas juntos, tanto en eventos artísticos como en redes sociales. En el universo del espectáculo, la pareja ya es considerada una de las más comentadas del año.