Volver al Futuro: por qué se celebra el 21 de octubre y qué predicciones de la película se hicieron realidad

La fecha recuerda el día en que Marty McFly y Doc Brown llegaron a 2015 en la segunda entrega de la saga. A más de cuatro décadas de su estreno, la trilogía sigue sorprendiendo por sus anticipaciones tecnológicas, las curiosidades de su rodaje y una historia que conquistó a varias generaciones.

Cada 21 de octubre, los fanáticos del cine tienen una excusa para volver a una de las historias más emblemáticas de los años 80. Se trata del “Día de Volver al Futuro”, una celebración que nació a partir de una fecha clave de la película y que mantiene vigente el legado de Marty McFly, Doc Brown y su inolvidable máquina del tiempo.

La elección no es casual. En Volver al Futuro II, estrenada en 1989, los protagonistas viajan desde 1985 hasta el 21 de octubre de 2015 a bordo del DeLorean. En ese futuro imaginado por el director Robert Zemeckis y el guionista Bob Gale, la tecnología había avanzado a un ritmo sorprendente y la vida cotidiana estaba llena de inventos que parecían imposibles.

Cuando llegó aquella fecha en el calendario real, los seguidores de la saga encontraron la oportunidad perfecta para homenajearla. Así nació el Back to the Future Day, que desde 2015 se convirtió en una celebración popular para recordar la película y comparar sus predicciones con los avances que efectivamente llegaron al mundo.

Pero ¿cuánto de aquel futuro se hizo realidad? ¿Qué inventos siguen perteneciendo a la ciencia ficción y cuáles anticiparon tecnologías que hoy utilizamos habitualmente?

Las predicciones de Volver al Futuro que se hicieron realidad

Uno de los aspectos más interesantes de la segunda película es la manera en que imaginó la vida cotidiana del siglo XXI. Aunque no todas sus ideas se concretaron tal como aparecían en pantalla, varias se acercaron a los avances tecnológicos actuales.

Las videollamadas son uno de los ejemplos más claros. En la película, los personajes se comunican mediante pantallas, una escena que hoy recuerda a las conversaciones por videoconferencia que forman parte de la rutina de millones de personas.

También aparecen pantallas planas, televisores inteligentes y sistemas que permiten interactuar con dispositivos mediante la voz. A eso se suman la identificación biométrica, los pagos electrónicos y los videojuegos que no requieren los controles tradicionales.

Otro detalle llamativo son los lentes que permiten acceder a información digital, una idea que recuerda a los dispositivos de realidad aumentada y a las gafas inteligentes desarrolladas décadas después.

La película también imaginó aparatos conectados y ciertas formas de automatización doméstica que hoy resultan mucho menos sorprendentes que en 1989.

Sin embargo, estas coincidencias no significan que los realizadores hayan anticipado con exactitud el desarrollo de cada tecnología. En muchos casos, se trató de imaginar hacia dónde podía avanzar una sociedad cada vez más atravesada por la innovación.

Autos voladores, patinetas flotantes y zapatillas que se atan solas

Si existe un invento que quedó asociado para siempre a Volver al Futuro II, es el hoverboard, la patineta voladora que Marty utiliza para escapar de sus perseguidores.

A pesar de los avances en levitación magnética y en el desarrollo de vehículos experimentales, todavía no existe una patineta de uso cotidiano que permita desplazarse por el aire como la de la película. Los autos voladores tampoco se convirtieron en una alternativa habitual para trasladarse por las ciudades.

Las zapatillas que se ajustan solas, en cambio, tuvieron un desenlace diferente. En 2015, Nike presentó una edición especial inspirada en el calzado que usaba Marty y, en 2016, lanzó las HyperAdapt 1.0, con un sistema de ajuste automático. La tecnología no era idéntica a la del filme, pero convirtió en realidad una de sus ideas más recordadas.

La película también incluyó una predicción deportiva que parecía absurda: los Chicago Cubs, el equipo de béisbol de la ciudad de Chicago, ganarían la Serie Mundial en 2015. El campeonato finalmente llegó, pero un año después, en 2016.

El propio Bob Gale reconoció que muchas de las predicciones eran bromas pensadas para entretener al público. Entre ellas estaba la desaparición de los abogados, una de las ocurrencias más llamativas del futuro imaginado por los guionistas.

Una pregunta sobre un anuario que dio origen a la saga

La historia que conquistó al público comenzó con una curiosidad de Bob Gale sobre su propia familia. En 1980, el guionista encontró el anuario escolar de su padre y descubrió que había sido presidente de su promoción. Ese dato lo llevó a preguntarse cómo habría sido compartir la escuela secundaria con él y si ambos se habrían llevado bien.

La idea se convirtió en el punto de partida de una historia sobre un adolescente que viaja al pasado y conoce a sus padres cuando todavía eran jóvenes.

Gale desarrolló el proyecto junto con Robert Zemeckis, pero el guion fue rechazado más de 40 veces antes de que Universal Pictures aceptara producirlo. El respaldo de Steven Spielberg, que participó como productor ejecutivo, ayudó a que la película finalmente llegara a la pantalla.

Volver al Futuro se estrenó el 3 de julio de 1985 y se convirtió en uno de los grandes éxitos cinematográficos de ese año. Su combinación de ciencia ficción, humor, aventura y conflictos familiares permitió que la historia trascendiera generaciones.

Además de su éxito comercial, la película recibió el Oscar a la mejor edición de efectos de sonido y, en 2007, fue incorporada al Registro Nacional de Cine de Estados Unidos por su relevancia cultural, histórica o estética.

¿Cuántas películas tiene Volver al Futuro?

La saga cinematográfica está compuesta por tres películas, estrenadas entre 1985 y 1990.

La primera, Volver al Futuro (1985), presenta a Marty, un adolescente que viaja accidentalmente a 1955 en el DeLorean de Doc Brown. Allí conoce a sus padres cuando eran jóvenes y debe lograr que se enamoren para garantizar su propia existencia.

En Volver al Futuro II (1989), Marty y Doc viajan a 2015 para resolver un problema familiar. Sin embargo, una serie de acontecimientos altera la línea temporal y obliga al protagonista a regresar a 1955 para intentar corregir el futuro.

La tercera entrega, Volver al Futuro III (1990), lleva la aventura al Lejano Oeste de 1885. Esta vez, Marty debe encontrar la manera de regresar a su época y ayudar a Doc, que quedó atrapado en el pasado.

Las dos secuelas se rodaron de manera consecutiva y ampliaron el universo de la historia. Con el tiempo, la franquicia también se expandió con una serie animada, emitida entre 1991 y 1992, y una adaptación musical para teatro.