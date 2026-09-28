Video: el beso hot de Lali y Tini en pleno sohw

La unión de dos referentes del pop argentino sorprendió con un homenaje a Madonna y un gesto que evocó el histórico beso de Britney y Christina en los MTV VMAs. Más allá de la polémica, lo que quedó grabado fueron las palabras de complicidad y respeto que se dedicaron en el escenario.

La noche avanzaba con la energía característica de Lali Espósito, cuando de pronto apareció Tini Stoessel en el escenario del estadio Monumental. El público estalló en gritos y aplausos: era la primera vez que ambas compartían un show de esta magnitud. Vestidas de novia, interpretaron el clásico del pop “Like a Virgin”, en un guiño directo a Madonna y a aquel recordado número de los MTV Video Music Awards 2003.

La complicidad entre las dos artistas fue evidente desde el primer acorde. Más allá de la puesta en escena, lo que sorprendió fue la naturalidad con la que se desenvolvieron juntas, como si el encuentro hubiera estado destinado a suceder.

Tini, emocionada, tomó el micrófono y dijo: “Gracias por haberme dado este espacio en tu gran fiesta del pop. Para mí es un gran honor estar acá. Lali, te vimos crecer todos los argentinos, fuiste parte de mi casa, de mi living, de mis meriendas”.

Luego agregó: “Me acompañaste en muchos momentos desde que soy chiquita. Para mí es un honor estar acá acompañándote, cantando al lado tuyo, verte trabajar desde que eras pequeña y ver todo lo que lograste”.

En redes sociales, amplió su mensaje: “Hay cosas que suceden cuando una está preparada para vivirlas. Desde el día que me invitaste, hubo un camino muy lindo donde pudimos construir juntas. Lo que vivimos anoche tuvo un significado muy hermoso y profundo para mí. Te respeto profundamente, admiro tu valentía y todo lo que sos”.

Lali, por su parte, respondió con una frase que se volvió viral: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”.

El beso y su referencia cultural

El momento más comentado llegó cuando Lali, Tini y Marilina Bertoldi sellaron la performance con un beso múltiple. La escena fue un guiño directo al histórico show de los MTV VMAs 2003, cuando Madonna besó a Britney Spears y Christina Aguilera, generando un impacto cultural que aún se recuerda.

En Buenos Aires, el gesto funcionó como un homenaje y también como un símbolo de libertad y complicidad entre artistas locales. La ovación del público confirmó que la escena quedará en la memoria de los grandes espectáculos argentinos.

La participación de Marilina Bertoldi reforzó el carácter disruptivo del show. La artista ya había compartido escenario con Lali en el famoso “Chape Tour”, donde los besos entre colegas se convirtieron en un símbolo de diversidad y apertura. Su presencia aportó un matiz rockero y sumó fuerza al mensaje de la noche.

El encuentro entre Lali y Tini no fue solo un show: fue un hito cultural. Dos artistas que marcaron generaciones se unieron para rendir homenaje a las grandes divas internacionales, pero también para reafirmar su lugar como referentes indiscutibles del pop nacional.

La combinación de música, estética, gestos icónicos y palabras sinceras convirtió la velada en un capítulo inolvidable de la historia del espectáculo argentino.