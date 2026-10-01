Valentino López puso a prueba a Isabella Icardi con un divertido “test milipili”

El hijo mayor de Wanda Nara grabó un cuestionario para su hermana menor que rápidamente se volvió viral en TikTok, con respuestas que dejaron expuesta la cotidianeidad de la familia y su estilo de vida.

La relación entre Valentino López y su hermana menor Isabella Icardi volvió a captar la atención del público gracias a un video difundido en TikTok. Allí se observa al joven de 17 años, hijo de Wanda Nara y Maxi López, poniendo a prueba a la niña de 10 años con un “test milipili”, un juego que busca identificar si alguien encaja en esa “estética juvenil” tan comentada en Argentina.

El concepto “milipili”

La palabra “milipili” (en referencia a los nombres Milagros y Piliar), se utiliza para describir a las adolescentes de sectores acomodados, con hábitos de consumo y estilo de vida vinculados a marcas de moda, viajes y redes sociales, para los varones el término utilizado es“Tinchos”. Aunque Isabella negó ser parte de esa categoría, sus respuestas hicieron sonreír a Valentino y a quienes vieron el video, que interpretaron el test como una broma entre hermanos.

Un cuestionario con respuestas inesperadas

Valentino asumió el rol de entrevistador y lanzó preguntas directas: qué celular usa, si su mamá tiene camioneta, si en su colegio se habla inglés y si su casa tiene pileta. Isabella respondió con naturalidad: “iPhone 16 Pro Max”, “sí” a la camioneta, “obvio” al inglés y también confirmó la pileta en su hogar.

El test incluyó referencias a viajes: Isabella contó que estuvo en Miami y eligió Milán como su ciudad favorita, un dato que conecta con su nacimiento en esa ciudad italiana en 2016. En cuanto a gustos personales, sorprendió al mencionar como plato preferido la “empanada de salchicha con limón”.

El material fue replicado por distintos medios digitales y generó comentarios en plataformas sociales. Los usuarios destacaron la complicidad entre los hermanos y la frescura de Isabella al contestar sin filtros.

Más allá de la etiqueta “milipili”, lo que quedó en evidencia es la dinámica familiar y el humor que caracteriza a los jóvenes, capaces de transformar una charla casual en un contenido atractivo para la audiencia.