Úrsula Corberó mostró su pancita en la última etapa del embarazo

La actriz, acompañada por su pareja Chino Darín, disfruta en España de las últimas celebraciones en familia antes de la llegada de su primer hijo, compartiendo momentos íntimos que generaron gran repercusión en redes sociales.

La actriz española Úrsula Corberó, reconocida internacionalmente por su papel en La Casa de Papel, vive uno de los momentos más especiales de su vida. En la recta final de su embarazo, compartió imágenes que dejan ver su panza ya avanzada, confirmando que falta muy poco para la llegada de su primer hijo junto al actor argentino Chino Darín.

Lejos de producciones ostentosas o anuncios multitudinarios, Corberó eligió mostrar su gestación de manera sencilla y relajada. En las últimas horas publicó fotografías desde su casa en España, acompañada de su mascota y rodeada de su familia, dejando en claro que transita esta etapa con un perfil bajo y alejada de la exposición mediática excesiva.

La actriz, que mantiene una relación con Chino Darín desde hace casi una década, se convirtió en el centro de atención en redes sociales. Cada publicación en la que aparece con su pancita de embarazo genera miles de comentarios y reacciones, consolidándola como una de las figuras más seguidas y queridas del espectáculo iberoamericano.

El embarazo de Corberó fue confirmado meses atrás con un posteo cargado de ternura, y desde entonces sus seguidores esperan ansiosos cada actualización. La noticia marcó un hito en su carrera personal, ya que la intérprete siempre había manifestado su deseo de ser madre, aunque eligió vivirlo sin grandes despliegues mediáticos.

En las últimas horas, además de mostrar su vientre, la actriz compartió momentos familiares en Madrid, donde se la vio disfrutando de planes sencillos junto a Darín y sus seres queridos. Escenarios típicos como la Plaza Mayor y la chocolatería San Ginés fueron parte de sus recorridos, reforzando la idea de que atraviesa esta etapa con calma y cercanía.

La elección de Corberó de mostrarse sin artificios, en un entorno cotidiano y sin grandes producciones, fue celebrada por sus seguidores. Para muchos, su actitud refleja autenticidad y marca un contraste con otras celebridades que suelen convertir la maternidad en un espectáculo mediático.

Con la llegada de su primer hijo cada vez más próxima, Úrsula Corberó y Chino Darín se consolidan como una de las parejas más admiradas del mundo del espectáculo.