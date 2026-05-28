Una niña le pidió de manera especial a su vecino que tocara una canción de Taylor Swift y la recompensa fue mayor

Lo que comenzó como un gesto inocente terminó con un regalo inesperado de la propia artista. Una guitarra autografiada y una carta escrita a mano llegaron a la casa de la pequeña, luego de que su historia se volviera viral en redes sociales.

La historia tiene todos los condimentos de un relato entrañable. Una niña de ocho años llamada Madeline, residente en Ohio, escuchó a su vecino tocar la guitarra y decidió pedirle que interpretara una canción de su ídola, Taylor Swift. La timidez la llevó a buscar un recurso creativo: escribió el pedido en una hoja, la dobló como avión de papel y la lanzó por encima de la cerca.

El vecino, el músico Ethan Hayes, recogió el mensaje y respondió de inmediato. Con su guitarra en mano, interpretó una versión acústica de “Love Story”, mientras la madre de la niña grababa la escena. El video fue compartido en TikTok y rápidamente superó los 4 millones de reproducciones, convirtiéndose en un fenómeno viral que conmovió a miles de usuarios.

La historia llegó a los ojos de la propia Taylor Swift, quien decidió sorprender a los protagonistas con un gesto que superó todas las expectativas. La cantante envió una guitarra autografiada a Madeline junto con una carta escrita de puño y letra. En ella, expresó: “Me trajiste la sonrisa más grande. Te envío tu propia guitarra en caso de que alguna vez quieras aprender también”.

El regalo no fue solo para la niña. Hayes también recibió una guitarra de parte de la artista, como reconocimiento por haber sido parte de la escena que emocionó a millones. “Esperaba tal vez un póster firmado o algo así. Y luego nos envió guitarras, ¡es una locura!”, confesó el músico, sorprendido por la magnitud del gesto.

La reacción de Madeline fue tan sencilla como genuina: un tímido “gracias” que reflejó la emoción de recibir un obsequio de su ídola. Su madre destacó la energía positiva que generó el episodio y cómo un acto cotidiano se transformó en una historia global gracias a la fuerza de las redes sociales.

Este episodio se suma a la lista de gestos que refuerzan la imagen de Taylor Swift como una artista cercana a sus fans. En el pasado, la cantante ya había sorprendido con propinas generosas y bonos a su equipo durante la gira The Eras Tour, consolidando su reputación como alguien que valora el vínculo con su comunidad.

Lo que comenzó con un simple avión de papel terminó en un puente entre una niña, su vecino y una de las artistas más influyentes del mundo. Una muestra de cómo la música y la empatía pueden transformar un momento íntimo en un fenómeno cultural que trasciende fronteras.