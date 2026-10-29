Un ícono de la música argentina criticó el Martín Fierro que recibió Wanda Nara

La polémica por el galardón a “Bad Bitch” sumó una nueva voz crítica y abrió el debate sobre los criterios de premiación. Además, la madre de la conductora sorprendió al reconocer que coincidía con algunos de los cuestionamientos.

El Martín Fierro de la Música que recibió Wanda Nara por su canción Bad Bitch sigue dando que hablar. Esta vez, una figura emblemática de la música nacional puso en duda la decisión de distinguir a la empresaria y lanzó una comparación que no pasó inadvertida. Sus declaraciones reavivaron la discusión sobre los criterios que se utilizan para elegir a los ganadores de estos reconocimientos.

Se trata de Sandra Mihanovich, una de las voces más reconocidas de la música argentina e intérprete de clásicos como Honrar la vida. Durante una entrevista en el programa de streaming No es una copia, la cantante expresó su desacuerdo con el premio que recibió Wanda en la categoría Canción Viral y resumió su postura con una frase contundente: “Es un poco mucho”.

La artista también reflexionó sobre el lugar que ocupan los Martín Fierro dentro del mundo del espectáculo. Si bien reconoció la importancia que tienen estos galardones para quienes los reciben, cuestionó los parámetros que se aplicaron en esta oportunidad y dejó en evidencia su sorpresa por la elección de la conductora.

La irónica comparación de Sandra Mihanovich

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista llegó cuando Mihanovich recurrió al fútbol para explicar su postura. Con ironía, comparó la distinción a Wanda Nara con la posibilidad de entregarle el premio al mejor futbolista del mundo a Joaquín Galán, integrante del dúo Pimpinela, aunque juegue muy bien.

La analogía rápidamente se convirtió en uno de los fragmentos más comentados de sus declaraciones. A través de ese ejemplo, la cantante puso el foco en la decisión de quienes otorgan los premios y en los criterios que se tienen en cuenta para reconocer a un artista dentro de una industria tan diversa como la musical.

Sin embargo, Mihanovich también se ocupó de aclarar que su crítica no apuntaba a impedir que Wanda desarrollara una carrera artística. La intérprete sostuvo que no tiene inconvenientes con que la empresaria trabaje como conductora, influencer o cantante. Su cuestionamiento estuvo dirigido a APTRA, la entidad responsable de los Martín Fierro, y a la decisión de otorgarle el galardón.

De esta manera, la artista diferenció las aspiraciones profesionales de Wanda de la responsabilidad de quienes eligen a los ganadores. Su postura instaló una discusión que excede a la mediática y alcanza a los criterios con los que se reconoce el éxito musical en la actualidad.

El premio a Wanda Nara que desató la polémica

La distinción a Wanda Nara por Bad Bitch se produjo durante la primera edición de los Martín Fierro de la Música, celebrada el 14 de octubre de 2026 en el teatro Tango Porteño. El tema, lanzado en 2023, fue reconocido en la categoría Canción Viral.

Al subir al escenario para recibir la estatuilla, la conductora celebró el impacto de su canción y aseguró que había conseguido hacer feliz a mucha gente. También agradeció a distintas figuras de la escena musical argentina, entre ellas Lali, Cazzu, La Joaqui, Tini Stoessel y María Becerra.

Para Wanda, el premio significó un nuevo reconocimiento en una carrera que combina televisión, redes sociales, negocios y música. Sin embargo, la elección generó cuestionamientos sobre el peso de la popularidad digital y los criterios que definen el éxito dentro de la industria musical.

La polémica también refleja un debate cada vez más presente en el mundo del espectáculo: ¿alcanza con la viralidad para obtener un reconocimiento musical? En una época en la que las redes sociales pueden convertir una canción en un fenómeno masivo, la discusión sobre cómo se mide su impacto y qué méritos se valoran sigue abierta.