Tremendo: Gastón Trezeguet amenazado de muerte por un fanático de Gran Hermano

El ex participante del reality y actual panelista de Telefe recibió un mensaje privado con frases violentas, entre ellas “descuartización total”. El hecho ocurrió en plena transmisión de los debates de Gran Hermano 2026 y fue difundido por el propio Trezeguet en sus redes sociales.

El ex participante de Gran Hermano y actual panelista de Telefe, Gastón Trezeguet, denunció haber recibido amenazas de muerte a través de un mensaje privado en redes sociales. El texto incluía expresiones de extrema violencia, entre ellas la frase “descuartización total”, lo que generó alarma en el ámbito televisivo y en la sociedad.

Trezeguet, que se consolidó como una de las voces más reconocidas en los debates del programa, decidió hacer pública la situación para visibilizar el nivel de agresividad que puede alcanzar el fanatismo. Según relató, el mensaje llegó en plena transmisión de los debates de Gran Hermano 2026, donde suele expresar opiniones críticas sobre los participantes.

En declaraciones difundidas por medios nacionales, el panelista explicó: “No se trata de un comentario agresivo más, sino de una amenaza concreta que me obliga a tomar recaudos”. Con estas palabras, dejó en claro que el episodio excede el marco del entretenimiento y se convierte en un problema de seguridad personal.

La producción de Telefe y colegas del ciclo manifestaron su respaldo inmediato, destacando que la libertad de opinión no puede derivar en ataques personales. El caso reavivó la discusión sobre los límites del fanatismo digital y la responsabilidad de los usuarios en redes sociales, donde la anonimidad suele facilitar conductas agresivas.

El episodio se suma a otros antecedentes en los que figuras vinculadas a realities televisivos fueron blanco de amenazas o hostigamientos. En ediciones anteriores de Gran Hermano, tanto participantes como panelistas denunciaron situaciones similares, lo que evidencia un patrón preocupante en torno al consumo de este tipo de programas.

La repercusión del caso también pone en agenda la necesidad de reforzar protocolos de seguridad para quienes trabajan en medios masivos. En un contexto donde la exposición pública es constante, los límites entre la crítica y la agresión se vuelven difusos, y los mensajes violentos pueden tener consecuencias graves.

El impacto de Gran Hermano 2026 demuestra que el reality sigue siendo un fenómeno cultural de enorme alcance en la televisión argentina. Sin embargo, la denuncia de Trezeguet recuerda que detrás de la pantalla hay personas que merecen respeto y protección.