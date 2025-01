“Tengo que revisar mi agenda”: la inexplicable respuesta de Icardi cuando su hija le preguntó si iba a ir a su cumple

Mauro Icardi, además, le dijo a su hija: “Si vos querés que yo te vaya a buscar con la policía, no tengo problema, pero después tu mamá sale llorando en los medios”.

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara sigue escalando. En esta oportunidad, un polémico audio expuso la conversación entre el futbolista y su hija mayor, Francesca, por su cumpleaños. En el audio, Icardi le advierte a la pequeñita que, si no quiere pasar el día con él, deberá buscarla con la policía, tal como lo ha hecho su madre en otras oportunidades.

El periodista Pampa Mónaco fue quien difundió la grabación a través de sus redes sociales y generó una ola de reacciones. Según se escuchó, el delantero intentaba convencer a su hija de cumplir con lo dictaminado por la Justicia, que le otorgaba la posibilidad de compartir el día especial con ella. Sin embargo, Francesca insistía en que prefería estar con Wanda.

El polémico audio

“Si vos querés que yo te vaya a buscar con la policía, como tu mamá mandó a la policía a casa para sacar a Silvia (la niñera que Wanda denunció), como mandó a la policía a casa para sacarme a mí de mi propia casa… Si querés eso lo hacemos, no tengo problema, pero después tu mamá sale llorando en los medios”, expresó Mauro en el audio, evidenciando su enojo.

El cruce subió de tono cuando Icardi le recordó a su hija la orden judicial que determinaba la distribución de tiempo entre los padres. “Hay una orden de un juez”, le dijo, mientras que Francesca, con un tono firme, retrucó: “Un defensor de menores o un juez, yo qué sé, lo que quieras, me va a preguntar: ‘¿Vos querés pasar el 19 con tu mamá o con tu papá?'”

Finalmente, el jugador argumentó que la actitud de su hija no justificaba recurrir a medidas extremas: “Me parece que no sos una nena que tengo que ir con la policía a buscarte, y que tu mamá debería cumplir, pero como no cumple, lo haremos a la manera que hace tu mamá, mandar policía a casa…”.

Francesca, por su parte, respondió de manera tajante: “¿Vas a venir a mi cumple, sí o no?“, a lo que el futbolista replicó: “Tengo que ver la agenda“.