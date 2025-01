Se confirmó: Lady Gaga dará un show gratis en Copacabana

La icónica cantante desembarcará en Brasil en mayo próximo. Acá los detalles de todo lo anunciado en el país vecino.

Los medios brasileros dieron como confirmada la novedad que asegura que Lady Gaga se presentará el próximo mes de mayo con un show gratuito y multitudinario en la mítica Copacabana de Río de Janeiro. Y según trascendió, el espectáculo será similar al que brindó Madonna el año pasado.

Según publicó Jornal Globo este miércoles, Lady Gaga realizará el show más grande de su carrera en Brasil, con la presentación Everybody On The River. La fecha programada sería el sábado 3 de mayo a las 21, en un escenario que se instalará la famosa playa. El show tendría una duración de dos horas y media.

También trascendió que se utilizará una superficie total de 28.000 metros cuadrados, en los cuales habrá mamparas y baños químicos. Los fans tendrán que esperar la confirmación por parte de las autoridades y de Lady Gaga. Este evento podría ayudar de manera significativa a la economía de Brasil. Recordemos que el recital de Madonna recaudó más de un millón 600 mil turistas en Río de Janeiro.

El año pasado, Lady Gaga lanzó el disco Harlequin, con 13 canciones inéditas e inspiradas en su interpretación del personaje de Harley Quinn en la película “Joker: Folie à Deux”, dirigida por Todd Phillips. También publicó la canción “Disease” y anunció la salida de nuevo material en febrero de este año.

A mediados de agosto, estas figuras del pop lanzaron “Die With a Smile”, una canción que era muy esperada por los seguidores de los artistas. Para la portada, ambos posaron con una estética retro y referencias country, un estilo que se ha vuelto furor luego de Cowboy Carter de Beyoncé.