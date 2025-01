El que faltaba metió la cuchara: Maxi López salió a cruzar a Icardi, “Tenemos una charla pendiente, a ver si se anima”

En medio del escándalo, el ex futbolista salió a dar declaraciones picantes sobre su ruptura con Wanda Nara y con quién entonces era su amigo.

Si algo le faltaba a esta novela de la separación de Wanda Nara, Mauro Icardi y el triángulo o cuarteto amoroso que también involucra a La China Suárez y a L-Gante, y que tiene paralizado al país, era que Maxi López saliera a hablar. Este jueves lo hizo. El futbolista que está de paso por Argentina le dio una nota a un programa de televisión de Buenos Aires y allí deslizó que con Icardi tenía que hablar, pero que el padre de las hijas de Wanda Nara “nunca me quiso enfrentar, a ver si se anima”.

El exfutbolista fue a dejar a sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino con su exmujer, pero también a Isabella y Francesca, las hijas que la mediática tuvo con el delantero del Galatasaray. Los cinco niños habían disfrutado de algunas salidas con López en las que fueron a comer y a tomar helados, entre otras cosas.

“Estoy súper tranquilo. Estoy concentrado en mis chicos. Pasaron unas vacaciones conmigo en Suiza y ahora yo me vine a pasar unos días acá”, contó acerca de su presencia en la Argentina ante las cámaras de LAM.

“Sobre los dichos de Mauro en los chats, ¿te jode, te enoja?”, le consultó el notero, según publicó también el sitio Primicias Ya. “No vi nada. No pasa nada si me atacó, cada uno vive el calvario que quiere vivir, yo estoy tranquilo”, disparó el exfutbolista.

Cuando le consultaron sobre los dichos pasados de Icardi al referirse a él como un “padre abandónico”, López respondió: “Tienen que ver los videos y ver lo que dicen las hijas de él. Pregúntenle a él a ver si las chicas quieren estar con él”, dijo sin filtros.

“Mi relación con Wanda está súper, bien, tranquila. Pasamos un momento con todos mis hijos, las hijas de ella, súper tranquilos, relajados. Vinimos para pasar un momento en familia y tranquilos. Yo tengo a mi familia que está en Suiza también, estoy acá por mis chicos y ese es mi plan”, dijo después acerca de que se especuló con una posible reconciliación con Nara. “Las cosas terminan saliendo y se ve la verdad”, agregó luego con respecto a un comentario de uno de los cronistas, quien le apuntó que cuando se separó de Wanda él fue sindicado como “el malo de la película”.

“¿Alguna vez le pudiste decir a Mauro en la cara las cosas que pensás?”, le preguntaron a Maxi, mientras se acomodaba en el asiento de su vehículo para irse. “Nunca me quiso enfrentar, nunca quiso hablar. Tenemos una charla pendiente, a ver si se anima”, cerró Maxi entre risas aunque desafiante.