Wanda Nara y un polémico video con su hija: ¿embarazo real o pura estrategia mediática?

En las últimas horas se difundió una filmación donde la conductora de MasterChef Celebrity aparece comprando ropa de bebé, mientras su hija protagonizaba un gesto que desató rumores y polémica.

En las últimas horas un video de Wanda Nara recorriendo locales de ropa infantil y recibiendo un gesto de su hija —quien le besa la panza— desató una ola de rumores sobre un supuesto embarazo. La escena, que rápidamente se viralizó en redes sociales y programas de espectáculos, instaló la pregunta: ¿se trataba de una noticia real o de una estrategia mediática?

El periodista Juan Etchegoyen fue uno de los primeros en aclarar la situación. “Todo fue un acting armado por Wanda. No está embarazada, fue una puesta en escena para generar repercusión”, explicó en su ciclo de radio, descartando cualquier versión de embarazo de riesgo. Su análisis apuntó a la capacidad de la empresaria para instalar temas en la agenda sin necesidad de confirmaciones oficiales.

El periodista Guido Záffora fue contundente al analizar el tema y recordó un dato que despeja cualquier duda: Wanda ya había contado públicamente que no podía volver a ser madre, ya que el nacimiento de Isabella —su hija menor con Mauro Icardi— fue un embarazo de riesgo. Según sus propias palabras, “la fábrica estaba cerrada” desde entonces.

La especialista en medios y farándula Marcela Tauro también opinó sobre el caso: “Wanda sabe cómo manejar los tiempos mediáticos. Usa recursos familiares y gestos calculados para mantenerse vigente. El problema es cuando se involucra a los hijos en escenas que no tienen sustento real”. Su mirada abrió el debate sobre los límites de la exposición infantil en la vida de padres ” famosos”.

Por su parte, el destacado periodista de espectáculos Luis Ventura señaló que “la farándula vive de estas jugadas. Wanda es consciente de que un rumor de embarazo genera más impacto que cualquier campaña publicitaria. Es parte de su estilo y de su manera de sostenerse en el centro de la escena”.

El uso de su hija en el video fue el punto más cuestionado. Mientras algunos lo interpretaron como un gesto espontáneo y tierno, otros lo vieron como una forma de manipular la atención pública. “Cuando se involucra a los chicos en un acting, la polémica es inevitable”, agregó Tauro, reforzando la idea de que la estrategia puede tener consecuencias negativas.

No es la primera vez que Wanda recurre a este tipo de recursos. A lo largo de su carrera, ha sabido capitalizar rumores de romances, separaciones y reconciliaciones para mantenerse en el foco mediático. En este caso, el supuesto embarazo funcionó como un gancho mediático.

En definitiva, la conclusión de los especialistas es clara: Wanda Nara no está embarazada. Lo que se vio fue una puesta en escena que confirma su estilo mediático, siempre dispuesto a sorprender y a mantener su nombre en el centro de la conversación. La polémica, sin embargo, deja planteado un interrogante sobre los límites de la exposición familiar en la construcción de la figura pública.