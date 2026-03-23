Valentino Merlo llega al Teatro Plaza con su gira 2026

El joven cantante rosarino Valentino Merlo se presentará el próximo domingo 12 de abril en el Teatro Plaza con un show que promete hacer vibrar al público mendocino. Con apenas 17 años, el artista se posiciona como una de las grandes revelaciones de la música argentina y continúa expandiendo su fenómeno a lo largo del país.

La cita será a las 20 horas y las entradas ya se pueden conseguir en la boletería del teatro, de 9 a 14, o a través de los canales de venta online.

Valentino Merlo ha experimentado un crecimiento meteórico en muy poco tiempo. Su talento comenzó a viralizarse en redes sociales y rápidamente lo llevó de presentaciones locales en Rosario a escenarios de gran convocatoria. Hoy, su nombre forma parte de importantes festivales como la Fiesta Nacional de la Confluencia y el Festival de Villa María, donde participó durante 2025.

El artista también logró gran repercusión gracias a colaboraciones destacadas, como su participación en el “Crossover 7” de Big One, “Tu Foto” junto a Q’ Lokura y su trabajo con el reconocido músico Coti, consolidando un estilo que conecta con públicos de distintas edades.

El show en Mendoza será una oportunidad para recorrer sus principales éxitos, muchos de ellos con millones de reproducciones en YouTube, en una propuesta potente y cargada de energía.

La llegada de Valentino Merlo al Teatro Plaza se perfila como uno de los eventos destacados de la temporada otoñal en la provincia, ideal para quienes buscan disfrutar de una de las nuevas voces más prometedoras de la escena nacional.