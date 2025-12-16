¿Se tiraron con las cacerolas? El explosivo reencuentro de Maru Botana y Yanina Latorre en las cocinas de MasterChef

La grabación del reality volvió a cruzarlas después de años de tensión y viejos reproches. Mientras una prefiere minimizar el pasado, la otra no duda en revivir cada capítulo del conflicto.

El detrás de escena de MasterChef Celebrity 2025 ya empezó a dar más material que el propio programa. Y uno de los momentos más comentados fue el reencuentro entre Maru Botana y Yanina Latorre, dos figuras que arrastran una historia de roces que nunca terminó de cerrarse del todo.

Todo surgió cuando Latorre confirmó que reemplazaría a Maxi López durante su viaje a Europa. En ese contexto, la producción convocó a Botana para una participación especial y, sin buscarlo, las dos terminaron compartiendo estudio después de mucho tiempo sin verse.

Una relación con capítulos pendientes

Aunque Maru suele bajarle el tono al tema y evita entrar en polémicas, la tensión entre ambas es conocida en el ambiente. En una nota reciente, la cocinera deslizó que no le gustan “las vendettas ni las mentiras”, intentando dar por terminado el asunto sin profundizar demasiado.

Pero Yanina, fiel a su estilo frontal, no dejó pasar la frase. Desde su programa, respondió con dureza y volvió a poner sobre la mesa viejos episodios de su adolescencia, asegurando que la chef la hacía sentir mal cuando eran chicas. Según su versión, ese trato la marcó y todavía le genera incomodidad cada vez que el tema reaparece.

Mientras Botana intenta mostrarse conciliadora y seguir adelante, Latorre no duda en revivir cada anécdota cuando siente que la otra “se hace la desentendida”.

Esa diferencia de estilos quedó en evidencia una vez más en el set del reality: una buscando neutralidad, la otra lista para responder cualquier gesto que interprete como provocación.

A pesar del clima tenso, la grabación siguió sin sobresaltos y, según contó Yanina, incluso le dio una devolución positiva a Maru durante la competencia. El episodio promete convertirse en uno de los momentos más comentados de la temporada, especialmente porque mezcla cocina, televisión y un conflicto que parece tener más capas que una torta de la propia Botana.