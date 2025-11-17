“Nos enamoramos en París”: la confesión de la China Suárez sobre Mauro Icardi y el Wandagate

La actriz compartió detalles íntimos de aquella famosa cita en la capital francesa, revelando cómo comenzó el vínculo con el futbolista y las razones que desataron uno de los escándalos más comentados del espectáculo argentino.

La actriz Eugenia “China” Suárez recordó por primera vez cómo fue el encuentro con Mauro Icardi en París en 2021, cuando ambos iniciaron un vínculo que rápidamente se convirtió en tema central de la prensa de espectáculos. “Nos enamoramos en París. Lo que nos pasó no lo podíamos explicar, fue de otra vida”, aseguró en el programa de Moria Casán.

Suárez relató que llegó al hotel antes que el jugador y que estaba muy nerviosa por la situación. “Fui vestida muy sencilla, estaba muy nerviosa porque una cosa es hablar por WhatsApp y otra es encontrarse cara a cara”, explicó, al recordar la primera cita que dio inicio a la historia.

En la entrevista, la actriz también reveló cómo fue el primer gesto de Icardi al verla. “Me puso de la nada: ‘esa boquita’. Tiene como algo con la boca”, contó entre risas, describiendo la tensión y la atracción que se generó en ese momento.

La polémica se intensificó porque, según Suárez, el futbolista le aseguró que su matrimonio con Wanda Nara estaba terminado. “Él me dijo que estaba separado. Yo siempre fui muy de la monogamia, pero me duraban unos años. Con Mauro no lo puedo explicar y fue mutuo”, señaló, dejando en claro que la relación comenzó bajo esa premisa.

La actriz también habló de cómo vivió la exposición mediática que generó el Wandagate.“Yo me hago cargo, no me puedo hacer la boluda. Mi vida es muy expuesta y siempre fui muy auténtica con lo bueno y lo malo. Me gusta mostrar cuando estoy enamorada y viajo”, expresó, reconociendo que su sinceridad la puso en el centro de la tormenta.

La China Suarez contándole a Moria que Icardi estaba separado cuando se vieron la primera vez Practicamente trata de mentirosa a Wanda. “Yo quedé como la mala de la película y cuando lo volví a ver le pedí una auditoría” JSJSJ Le aclaró hasta lo de Moncha #LaChinaConMoria pic.twitter.com/P7EoCv8cfV — Señorita M0skigna Fan (@ladymoskigna) November 17, 2025

Suárez describió el encuentro como mucho más romántico de lo que se había especulado. “Fue mucho más romántico de lo que la gente se imagina. Se me aflojaron las piernas”, confesó, en referencia a la intensidad de aquella noche parisina.

Con estas declaraciones, la actriz buscó cerrar un capítulo que la acompañó durante años y que aún hoy sigue despertando interés. Aunque ya la pareja lleva oficialmente un año de convivencia y amor, el relato de la Eugenia Suárez vuelve a traer polémica sobre todo por la mala relación que perdura entre Wanda Nara y Mauro Icardi.