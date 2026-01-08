Maxi López confirmó la separación de Wanda Nara y Martin Migueles

La empresaria atraviesa un nuevo capítulo sentimental tras un romance breve y mediático, mientras su exmarido sorprendió al revelar la noticia en pleno streaming con autorización directa de ella.

La historia de amor entre Wanda Nara y Martín Migueles llegó a su fin y la confirmación oficial no vino de la propia empresaria, sino de su exmarido, Maxi López, quien sorprendió al revelar la noticia en pleno streaming. El exfutbolista, que hoy se desempeña como conductor en la plataforma OLGA, aseguró que fue la propia Wanda quien le dio el visto bueno para hacerlo público.

La primera en deslizar la información había sido Yanina Latorre, quien habló de señales claras de ruptura: Migueles eliminó la foto de perfil que tenía junto a Wanda en WhatsApp, mientras ella optaba por guardar silencio. Sin embargo, el misterio duró poco y fue López quien terminó despejando las dudas.

En el programa “Sería Increíble”, Maxi relató cómo se dio la conversación con su ex: “Sí, me lo contó. En el corte del programa, que tenemos un break, la llamé y me autorizó a contarlo”. Con esa frase, el exjugador confirmó lo que ya era un secreto a voces en el mundo del espectáculo.

La relación entre Wanda y Migueles había comenzado a mediados de 2025, en un contexto mediático agitado. Aunque al principio ambos evitaron oficializar el romance, las primeras fotos juntos terminaron por instalar la pareja en la agenda de la farándula argentina.

Con el paso de los meses, Migueles se integró al círculo íntimo de Wanda y en octubre la relación se oficializó. Sin embargo, en diciembre comenzaron a circular versiones de infidelidad. La modelo Claudia Ciardone expuso mensajes que el empresario le habría enviado con intenciones de conquistarla, lo que aceleró el desgaste del vínculo.

Maxi López también reveló que Wanda le pidió que no siguiera hablando de ciertos temas: “Me dijo que no contara más cosas porque no estaban más juntos”. Esa declaración dejó en claro que la ruptura ya estaba consumada y que la empresaria prefería mantener un perfil bajo frente a la exposición mediática.

La separación de Wanda Nara y Martín Migueles se suma a la lista de romances breves pero intensos que marcaron la vida pública de la empresaria.