Los Autenticos Decadentes celebran los 30 años de Mi Vida Loca: ¿cuándo tocan en Mendoza?

Los Auténticos Decadentes vuelven a Mendoza para celebrar a lo grande los 30 años de una verdadera joya del rock y la música popular: Mi vida loca. La legendaria banda se presentará el domingo 7 de septiembre, en el Auditorio Ángel Bustelo. Las entradas están disponibles en Tuentrada.com (6 cuotas sin interés clientes Visa Banco Galicia).

Lanzado en Julio de 1995, Mi vida loca es considerado una obra maestra de la música popular, un fenómeno cultural que dejó una huella profunda en la historia del rock en español.

Más allá de su éxito comercial, el impacto emocional de sus canciones es inconmensurable. La guitarra, El murguero, El pájaro vio el cielo y se voló, Diosa… En cada verso y en cada estribillo resuenan las ilusiones, alegrías y penas de millones de historias de vida que cruzan generaciones a lo largo de América Latina.

“Mi vida loca” nos llevó a un viaje inesperado. Con el paso del tiempo, hemos observado cómo estas canciones se transformaron y nos transformaron a nosotros mismos, adquiriendo nuevos significados en cada escenario, en cada cultura. Para nosotros, este aniversario es una oportunidad muy importante para resignificar este álbum y celebrarlo especialmente desde la madurez, la humildad y el orgullo de saber que, casi sin querer, escribimos una página muy importante en la historia de la música”, comparte la banda.

Este álbum, fundamental en la discografía de Los Auténticos Decadentes, desafió las normas de su tiempo y dinamitó las fronteras del rock, apropiándose de géneros como la cumbia y el cuarteto, que por aquel entonces no eran bien vistos por la escena del rock ni por la prensa especializada.

El espíritu anárquico y disruptivo de Mi vida loca le permitió a LAD alcanzar la masividad y los puso definitivamente en el mapa internacional, donde tras numerosas giras, discos y éxitos, se establecieron como una de las bandas más icónicas, queridas e influyentes de la música popular.

La banda está integrada por Gustavo “Cucho” Daniel Parisi en voz; Gustavo “Nito” Eduardo Montecchia en guitarra y coros; Jorge Aníbal Serrano en voz, guitarra y coros; Diego Hernán Demarco en voz, guitarra y coros; Pablo Armesto en bajo y coros; Martín “Moska” Damián Lorenzo en percusión y coros; Gastón “El Francés” Bernardou en percusión; Eduardo Alberto Trípodi en percusión y coros; Mariano Ramón Franceschelli en batería y coros; Guillermo “Capanga” Ricardo Eijo en trompeta; Daniel Eduardo Zimbello en trombón, y Pablo Rodríguez en saxos y flauta preparó una gira diferente para celebrar.

El Tour 30 Años recorrerá los principales escenarios de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa durante 2025 y 2026 y en septiembre vuelven a Mendoza, al auditorio Ángel Bustelo.