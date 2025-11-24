Lenny Kravitz fue atacado por una fan en pleno show en Australia

El músico estadounidense sufrió un inesperado incidente durante su gira Blue Electric Light: una fan le arrancó varias rastas mientras cantaba entre el público. El propio artista habló del tema en redes sociales y sorprendió con su reacción.

El reconocido cantante Lenny Kravitz protagonizó un episodio inesperado en su concierto de Brisbane, Australia, como parte de su gira mundial Blue Electric Light. Mientras interpretaba uno de sus clásicos, decidió acercarse al público, gesto habitual en sus presentaciones, pero la situación terminó de manera insólita.

En medio de la euforia, una fan que estaba en la primera fila lo tomó de la cabeza y le arrancó cuatro rastas. El momento quedó registrado en videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales y medios internacionales, generando sorpresa entre sus seguidores.

El propio Kravitz se refirió al hecho en su cuenta de Instagram. “Esto fue una locura. ¿Sabés lo fuerte que tuviste que tirar para arrancármelas de la cabeza? ¡Diablos, cariño!”, escribió el músico, dejando en claro tanto su asombro como el dolor físico que le provocó la situación.

A pesar del incidente, el artista de 61 años aseguró que seguirá manteniendo el contacto cercano con sus fans durante los shows. “No voy a dejar de hacerlo. Ese momento de unión es parte de lo que soy y de lo que significa mi música”, expresó, reafirmando su estilo de presentaciones íntimas y cercanas.

El episodio se produjo mientras Kravitz interpretaba Let Love Rule, uno de los temas más emblemáticos de su carrera. La canción suele ser el momento elegido para que el músico se mezcle con el público y genere un clima de comunión, aunque esta vez la experiencia terminó con un desenlace inesperado.

La gira Blue Electric Light continúa recorriendo distintos países y, según el propio artista, no habrá modificaciones en la dinámica de los conciertos. “Seguiré bajando al público, porque es lo que me conecta con ustedes”, afirmó, dejando en claro que el vínculo con sus seguidores está por encima de cualquier contratiempo.

El hecho se convirtió en noticia global y volvió a demostrar la intensidad con la que los fans viven los recitales de Kravitz. Más allá del dolor y la sorpresa, el músico transformó el episodio en una anécdota que refuerza su imagen de artista cercano, dispuesto a mantener la energía de sus shows intacta.