La inesperada operación de Tini Stoessel tras su show con Miranda!

La artista argentina sorprendió al ingresar a una clínica porteña en plena madrugada, acompañada por Rodrigo De Paul, luego de una intensa agenda musical que incluyó colaboraciones y presentaciones en vivo.

La madrugada del domingo dejó una noticia que sacudió al mundo del entretenimiento: Tini Stoessel fue vista entrando a la Clínica Zabala, en Belgrano, bajo un estricto protocolo de seguridad. La cantante había participado horas antes en el show de Miranda!, donde compartió escenario con Ale Sergi y Juliana Gattas, y su presencia había generado entusiasmo entre los fanáticos.

El periodista Federico Flowers fue quien dio a conocer la información a través de sus redes sociales, confirmando que la intérprete llegó acompañada por Rodrigo De Paul. La pareja ingresó al centro médico en total reserva, lo que despertó interrogantes sobre el motivo de la internación.

Recién después se supo que la artista se sometió a un recambio de prótesis mamarias, procedimiento que se realizó cerca de las diez de la mañana del domingo. La intervención fue programada y se desarrolló sin complicaciones, aunque no trascendieron las razones específicas que llevaron a tomar la decisión: podría tratarse de una rotura, alguna incomodidad o simplemente una elección personal.

La operación se produjo en un contexto de gran exposición para Tini, que durante las últimas semanas había desplegado una agenda cargada de compromisos. Entre ellos, los shows con su proyecto Futttura y colaboraciones con colegas de la música pop, que la mantuvieron en el centro de la escena.

El acompañamiento de Rodrigo De Paul fue clave en este momento. El futbolista estuvo presente desde el ingreso a la clínica y permaneció junto a la cantante durante la hospitalización, reforzando la imagen de pareja consolidada que ambos vienen mostrando en público.

La noticia generó un fuerte impacto en redes sociales, donde miles de seguidores expresaron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo. La artista, que suele compartir aspectos de su vida personal y profesional con sus fans, aún no se pronunció públicamente sobre la cirugía. Por ahora, la prioridad de Tini será enfocarse en su recuperación y mantenerse alejada de la exposición mediática.