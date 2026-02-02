Grammy 2026: Los looks más extravagantes de la gran noche de la música

La ceremonia en Los Ángeles estuvo marcada por discursos políticos, reivindicaciones sociales y un desfile de moda que combinó extravagancia y glamour, mientras el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso celebró su primer Grammy internacional.

La 68ª edición de los Premios Grammy transformó al Crypto.com Arena de Los Ángeles en el epicentro mundial de la música y la moda. La gala estuvo marcada por discursos políticos, reivindicaciones sociales y una alfombra roja que se convirtió en pasarela de tendencias audaces y estilos que dieron que hablar.

En el plano musical, el gran protagonista fue Bad Bunny, quien se llevó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana Latina y reafirmó su liderazgo en la escena global. Pero la sorpresa y el orgullo argentino llegaron con Ca7riel y Paco Amoroso, que conquistaron el Grammy a Mejor Álbum Alternativo Latino gracias a Papota. “bueno queremos agradecerle a toda la gente que confió en nosotros. Estamos muy agradecidos con esta oportunidad que nos dieron. A nuestra familia, a nuestro equipo, a Argentina y toda Latinoamérica.¡ Los amamos!”, expresó Paco Amoroso al recibir la estatuilla, en un discurso que emocionó a la audiencia.

El dúo argentino, que ya había triunfado en los Grammy Latinos, consolidó su lugar en la escena internacional con un proyecto que mezcla frescura, irreverencia y experimentación sonora. Su victoria fue celebrada como un paso más en la internacionalización de la música alternativa de la región.

Pero si los premios marcaron la historia, la alfombra roja de los Grammy 2026 fue el escenario de looks que desafiaron convenciones y mostraron la fuerza de la moda como declaración artística y política.

Sabrina Carpenter (Valentino): Se inclinó por un vestido romántico y delicado, con incrustaciones brillantes y un peinado natural. Su estilo fue uno de los más sofisticados y elegantes de la noche.

Lady Gaga (Matières Fécales): Impactó con un diseño gótico y dramático, un verdadero cisne negro con plumas oscuras, cuello alto y maquillaje platino. Su look fue pura teatralidad y vanguardia.

Miley Cyrus (Celine): Fiel a su impronta rockera, eligió un conjunto de dos piezas con pantalón, chaqueta de cuero y un broche dorado XXL con sus iniciales. Un estilismo rebelde y maximalista.

Chappell Roan (Mugler): La más provocadora de la gala, con un vestido transparente que dejaba ver tatuajes y piercings, acompañado de un velo burdeos. Su look rompió moldes y generó debate.

Karol G (Paolo Sebastian): Optó por un diseño sensual en encaje azul grisáceo, con hombros descubiertos y falda con cola de flecos. Su maquillaje luminoso completó un estilo poderoso y femenino.

Justin y Hailey Bieber (Balenciaga y Alaïa): La pareja se presentó con diseños en negro y un pin reivindicativo contra el ICE. Él apostó por la sobriedad de Balenciaga, ella por la elegancia de Alaïa.

Billie Eilish (Hodakova): Eligió un conjunto deconstruido y reutilizado, con chaqueta, falda y camisa blanca intervenida. Su estilo reafirmó su identidad irreverente y sustentable.

Paris Hilton (Nicolas Jebran): Deslumbró con un vestido negro de escote barco cubierto de brillantes, reafirmando su perfil glamuroso y sofisticado.

Teyana Taylor (Tom Ford): Lució un diseño personalizado en tono arena, con asimetrías y brillo metálico. Un look elegante y moderno que destacó en la pasarela.

Olivia Dean (Chanel): La revelación de la noche y ganadora a Mejor Artista Revelación, apostó por un Chanel con plumas y lentejuelas en blanco y negro, evocando glamour clásico y estilo vintage.

Heidi Klum: La modelo alemana sorprendió con un vestido escultórico efecto “segunda piel”, confeccionado en materiales plásticos y rígidos que simulaban líneas anatómicas. El diseño, de estética futurista y provocadora, generó impacto por su apariencia rígida y la dificultad que le implicaba caminar en la alfombra roja.

Bad Bunny (Schiaparelli Haute Couture): El puertorriqueño apareció con un smoking clásico, adaptado con un toque vanguardista.El look combinó elegancia tradicional con detalles modernos, reafirmando su estilo de mezclar lo clásico con lo disruptivo.

La gala de los Grammy 2026 dejó en claro que la música y la moda siguen siendo inseparables. Entre discursos reivindicativos, estilismos que marcarán tendencia y la consagración de artistas globales, la noche celebró el talento internacional y puso a Argentina en lo más alto del escenario con el triunfo de Ca7riel y Paco Amoroso.