¿Fue infiel? Griselda Siciliani rompió el silencio y contó toda la verdad sobre los audios de Luciano Castro

En las últimas horas se conocieron unos mensajes que el actor le habría enviado a una joven danesa. En una entrevista televisiva la actriz respondió todo y habló de como continua el vinculo con su pareja.

La relación entre Griselda Siciliani y Luciano Castro volvió a ser tema central en la farándula argentina tras la filtración de audios que involucraban al actor con una joven danesa que vive en España. Lejos de esquivar el tema, la actriz enfrentó la situación y reveló que su pareja le reconoció lo ocurrido, aunque eligió relativizarlo con una mirada distinta sobre los vínculos.

En una entrevista televisiva, Siciliani confesó que escuchó los mensajes y que no fue una experiencia agradable: “Me hubiese gustado no escuchar ese audio”, admitió. Sin embargo, sorprendió al imitar el acento gallego del mensaje y restarle dramatismo, mostrando que su reacción no fue de enojo sino de aceptación.

La actriz aseguró que Castro no negó la situación y que fue sincero con ella: “Él me dijo que eso era cierto. No es un hombre cuidadoso ni prolijo. Es algo que él trae, es este hombre”. Con esas palabras, dejó en claro que su pareja reconoció la infidelidad y que ella no lo desconoce.

Lejos de plantear una ruptura, Siciliani explicó cómo entiende sus relaciones: “Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera”. La declaración generó debate porque expone una visión más abierta sobre la pareja, donde la aceptación de la personalidad del otro prima por encima de la exclusividad.

En ese sentido, la actriz definió su manera de vincularse con dos conceptos: “Pienso en dos palabras: complicidad y autonomía”. Para Siciliani, esas son las bases de su relación con Castro, lo que implica que cada uno conserva su libertad y que la confianza se construye desde otro lugar.

El escándalo mediático se desató cuando se difundieron los audios de Castro hablando con Sarah Borrell. La filtración generó un fuerte revuelo en el mundo del espectáculo, pero la postura de Siciliani descolocó a muchos: lejos de victimizarse, eligió reafirmar su vínculo y marcar que no cree en las parejas cerradas.