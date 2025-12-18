Al fin conocemos la cara del marido de “La Niña Loly”: la foto que rompió el misterio

La modelo reapareció en Córdoba acompañada por Walter Mercuri, y una foto filtrada terminó revelando por primera vez el rostro del hombre con el que se casó en 2020. La imagen confirma un dato que llevaba años envuelto en especulaciones.

Después de años de silencio absoluto y un hermetismo que alimentó todo tipo de versiones, Mariana “La Niña Loly” Antoniale volvió a quedar en el centro de la escena por una razón concreta: por primera vez se vio con claridad a su marido, Walter Mercuri, el hombre con quien se casó en 2020 y del que casi no existían imágenes públicas.

La modelo, instalada en Miami desde hace tiempo, mantiene un perfil tan bajo que su vida cotidiana es prácticamente un enigma. No da entrevistas, evita eventos y apenas usa sus redes sociales. Sin embargo, cada vez que pisa Argentina, algo se filtra. Esta vez, la foto llegó desde Córdoba, donde suele pasar las fiestas con su familia.

En LAM, Ángel de Brito mostró la imagen que rompió el misterio: Antoniale y Mercuri compartiendo una salida con amigos, relajados y sin intención de esconderse. Él aparece sonriente, con gorra negra y un look casual; ella, fiel a su estilo actual, lejos del protagonismo que tuvo en su etapa mediática.

La presencia de Mercuri en Argentina llamó la atención porque, en mayo de 2025, Loly también había viajado a Córdoba, pero sola. En aquella visita asistió a algunos shows y se movió con la misma discreción de siempre, aunque las cámaras la captaron en el aeropuerto intentando pasar desapercibida.

Su actividad en redes sociales refuerza ese cambio de vida: no publica en su feed desde mayo de 2024 y solo reapareció en historias cuando sus seguidores empezaron a preocuparse por su ausencia. Después de ese gesto, volvió al silencio.

😬 LOS MOTIVOS POR LOS QUE LA NIÑA LOLY SE ALEJÓ DE LOS MEDIOS Cc #LAM en América TV 📺 @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/vFaXVwnQyk — América TV (@AmericaTV) December 18, 2025

Hoy, instalada en Miami y lejos del ruido mediático, Antoniale parece haber elegido una vida completamente distinta a la que tuvo en Argentina. Y aunque su presente transcurre en privado, cada imagen que aparece confirma lo mismo: su historia pública quedó atrás, pero el interés por ella sigue intacto.