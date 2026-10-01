Romina Uhrig blanqueó su romance con un productor de Gran Hermano y cruzó a Coty Romero: “Que vaya al psiquiatra”

Romina Uhrig, una de las jugadoras más destacadas de Gran Hermano, el ciclo transmitido por El 9 Televida, rompió el silencio durante una entrevista en el programa de streaming La Linterna (Bondi Live) conducido por Laura Ubfal, donde abordó tanto su presente sentimental como las viejas rencillas que mantiene con sus excompañeras de convivencia.

La exintegrante de Gran Hermano, Romina Uhrig, volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras blanquear públicamente su romance con Martín Borrillo, productor general del popular reality que se emitió por la pantalla de El 9 Televida. Lejos de quedarse callada, la exdiputada aprovechó la oportunidad para lanzarle una respuesta lapidaria a Coty Romero —quien la había acusado de estar con sus exparejas— e incluyó duras críticas contra otras excompañeras del certamen.

La tensión entre la exdiputada y la correntina Coty Romero viene sumando capítulos desde la finalización de la edición 2022/2023. En el último tiempo, Coty había asegurado al aire que Romina habría mantenido vínculos sentimentales con sus exparejas, Alexis “El Conejo” Quiroga y Nacho Castañares, desencadenando la furia de Uhrig.

“Que vaya al psiquiatra”: la durísima respuesta a Coty Romero

Cansada de las acusaciones sobre su vida privada, Romina arremetió sin rodeos contra la influencer correntina, desmintiendo de manera categórica las versiones sobre sus supuestos romances del pasado: “Desde que salimos de Gran Hermano, habla constantemente de mí. Inventa cosas y no se hace cargo. Me gustaría que me lo diga en la cara porque cuando la crucé, bajaba la cabeza”, comenzó diciendo la entrevistada.

En esa misma línea, la exjugadora no dudó en subir la apuesta con una sugerencia picante: “Le recomiendo que vaya al psiquiatra y que solucione sus problemas ahí”.

Asimismo, Uhrig hizo un apartado para responder a los recientes comentarios críticos de Zoe Bogach, otra de sus excompañeras de reality: “Todo esto es por envidia y maldad porque no tienen vida propia. Todo lo que digan todos ustedes, la gente mala, no me afecta ni me llega”.

Amor en los pasillos: romance confirmado con un productor general

Tras la contundente descarga contra sus detractoras, la exdiputada decidió dejar atrás los enfrentamientos y poner fin a los rumores que circulaban sobre su vida afectiva.

Uhrig confirmó oficialmente que comenzó una relación amorosa con Martín Borrillo, una figura clave detrás de cámaras que se desempeña como productor general de Gran Hermano, ratificando que el amor floreció en el ámbito laboral tras su paso por la casa más famosa de la televisión.