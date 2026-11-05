Quién es Griselda Pelozo, la exvestuarista de Axel que habría provocado su salida del show para el Papa

La mujer trabajó durante meses junto al cantante, pero la relación terminó en un conflicto que llegó a la televisión y a la Justicia. Sus declaraciones sobre una situación que vivió durante una prueba de vestuario y un reclamo económico millonario quedaron en el centro de la polémica. Ahora, el artista asegura que perdió una oportunidad importante por la repercusión del caso.

La visita del papa León XIV a Córdoba quedó envuelta en una inesperada polémica del mundo del espectáculo. En las últimas horas, Axel reveló que no formará parte del espectáculo musical previsto para recibir al pontífice y apuntó contra una mujer que trabajó durante meses a su lado: Griselda Pelozo, su exvestuarista.

El cantante aseguró que había sido convocado para presentarse el próximo 10 de noviembre en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), pero que los organizadores decidieron dar marcha atrás después de que trascendieran las declaraciones de la mujer en televisión.

“Una vestuarista salió a hablar mal de mí en televisión y hoy día le dan espacio a cualquier persona diciendo cualquier barrabasada sin verdad ni fundamento. Eso me lastimó”, manifestó el músico durante una entrevista en un streaming de Córdoba.

Pero ¿quién es la mujer que quedó en el centro de esta controversia y qué fue lo que contó sobre su relación laboral con uno de los cantantes más populares de Argentina?

Griselda Pelozo, la mujer detrás de la polémica con Axel

Griselda Pelozo es una profesional dedicada al vestuario y la asesoría de imagen que trabajó con Axel durante aproximadamente diez meses. Según trascendió, conocía al artista desde hacía varios años y había mantenido con él un vínculo que, inicialmente, se desarrollaba en buenos términos.

Sin embargo, esa relación profesional terminó de manera conflictiva. En septiembre de 2026, la mujer decidió hacer públicas sus diferencias con el cantante y utilizó sus redes sociales para contar parte de lo que había vivido.

Uno de sus mensajes generó especial repercusión por la contundencia de sus palabras: “Cada vez que escucho ‘Celebra la vida’ me descompongo”.

Pelozo explicó que su malestar no estaba relacionado solamente con cuestiones económicas. También relató una experiencia que, según su versión, ocurrió durante una prueba de vestuario en una habitación de hotel y que la hizo sentirse incómoda.

En su paso por el ciclo conducido por Ángel de Brito, amplió su relato y contó que aquella situación marcó un antes y un después en el vínculo con el intérprete. Según explicó, salió del encuentro con las piernas temblando y decidió que no quería volver a trabajar con él.

La mujer también manifestó que durante mucho tiempo había admirado al cantante, por lo que lo sucedido tuvo un impacto personal para ella. Su intención, según expresó, era contar su experiencia y explicar por qué había decidido romper el silencio.

La deuda millonaria y el reclamo que llegó a la Justicia

Otro de los puntos centrales del enfrentamiento tiene que ver con el dinero. Pelozo sostuvo que, durante el tiempo que trabajó con Axel, gestionó prendas de distintas marcas para sus presentaciones y producciones, pero que algunas de esas piezas no habrían sido devueltas.

A eso sumó presuntos honorarios pendientes, gastos de tintorería y viáticos. La situación, según su relato, terminó generándole compromisos económicos con los proveedores de indumentaria.

La exvestuarista inició un reclamo civil por daños y perjuicios, representada por la abogada Valeria Alcain. La cifra que mencionó públicamente rondaba inicialmente los 13 o 14 millones de pesos, aunque aseguró que, con las actualizaciones correspondientes, superaría los 40 millones.

Desde su representación legal explicaron que la presentación está vinculada con cuestiones laborales y contractuales. También aclararon que el episodio relatado por Pelozo sobre la prueba de vestuario no constituye una denuncia penal por abuso sexual.

Por qué Axel la responsabiliza por quedarse afuera del show para León XIV

La historia volvió a cobrar fuerza después de que Axel contara que su participación en el espectáculo previsto para la visita del Papa a Córdoba quedó trunca.

Según explicó, había recibido la propuesta para cantar ante León XIV y tenía la posibilidad de elegir entre Buenos Aires y Córdoba. El artista optó por esta última provincia, donde vive desde hace más de una década y con la que mantiene un vínculo especial.

Sin embargo, cuando las negociaciones estaban avanzadas, los responsables de la organización habrían decidido no contar con él luego de la repercusión que alcanzaron las declaraciones de su exempleada.

“La gente que estaba a punto de confirmar dijo: ‘Che, no podemos‘”, contó el músico, quien reconoció que la decisión lo afectó porque tenía muchas ganas de participar.

Axel también rechazó las acusaciones de Pelozo y sostuvo que no existió el comportamiento que ella describió. Sobre el reclamo económico, explicó que los pagos eran gestionados por otra persona de su equipo y que existieron diferencias respecto de los montos reclamados.

El cantante fue más allá y anunció que evalúa iniciar acciones judiciales contra la mujer por calumnias e injurias, además de reclamar por los perjuicios que, según considera, le ocasionaron sus declaraciones públicas.

“Si vas a denunciar algo, andá a la Justicia como corresponde, no en los medios”, expresó.