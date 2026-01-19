Pampita deslumbró en un espectacular festejo de cumpleaños en el Caribe

La modelo celebró sus 48 años en un exclusivo resort de México rodeada de familiares y amigos. La velada íntima combinó lujo, calidez y detalles pensados al milímetro.

Carolina “Pampita” Ardohain celebró sus 48 años con un festejo íntimo y glamoroso en un exclusivo resort de Costa Mujeres, en el Caribe mexicano. La modelo eligió un entorno paradisíaco para reunir a sus afectos más cercanos y vivir una noche inolvidable, marcada por la elegancia, la calidez y el encanto natural del lugar.

La celebración, que tuvo un carácter privado, contó con la presencia de 24 invitados, entre ellos sus hijos, su pareja Martín Pepa, su hermano Guillermo y amigas incondicionales como Puli de María y Barbie Simons. La puesta en escena fue pensada al detalle: una mesa larga sobre la arena blanca, copas de cristal, arreglos florales y guirnaldas de luces que iluminaron la velada frente al mar. Todo enmarcado por una estructura de telas traslúcidas y madera que aportó un aire sofisticado y cálido.

En cuanto al look, Pampita deslumbró con un vestido plateado ceñido al cuerpo y con abertura lateral, mientras que su pareja apostó por un estilo total white. La modelo se mostró sonriente y natural, disfrutando de cada instante de un cumpleaños que reflejó su estilo personal: sofisticado, íntimo y con un aire de ensueño.

El festejo en el Caribe no solo marcó tendencia por su estética y exclusividad, sino que reafirmó a Pampita como referente indiscutida de la moda y el lifestyle. Con este cumpleaños, la modelo dejó en claro que sabe cómo transformar un momento íntimo en un acontecimiento digno de revista, consolidando su imagen como una auténtica sirena del Caribe que brilla tanto en la arena blanca como en las redes sociales.