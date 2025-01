“No le digas nada a tu mamá”: los tremendos mensajes que Mauro Icardi le mandó al hijo más grande de Wanda Nara

“Hasta hace tres, cuatro días estaba todo bien. Yo pensé que iba a terminar el programa de Bake Off y se venía para acá. Y resulta que terminó en tres días de novia. ¡Un asco! Es impresentable, ese drogadicto”, agregó el futbolista.

“Yo hace tres años me vengo peleando con mamá por este tema, por este drogadicto miserable… y ella siguió el juego, siguió haciéndose la amiga y así terminó todo… DE NOVIA!“, continuó Icardi.

“Te cuento para que sepas, porque ya sos grande y entendés todo”, escribió, a lo que Valentino respondió: “Oki, veo qué hago”.

El 4 de noviembre, cuando se confirmó públicamente el romance entre Wanda y L-Gante con un video en redes sociales, Icardi elevó la presión sobre el hijo de su expareja. “¿Y no le dijiste que lo viste, que es un asco y una vergüenza? Vos le tenés que decir de todo, que vos y tus hermanos no lo aceptan, que es un asco, una vergüenza, que se quieren venir conmigo”, le exigió el futbolista.

También, Icardi le pidió a Valentino que manipulara a sus hermanos y le dijo lo que tenía que decir para “asustar” a Wanda y que deje a L-Gante. “No le rían más la gracia, ¡te pido que le hagan las cosas imposibles y la manden a la mierda! Voy a hacer lo imposible para sacarlos de ahí”.

Icardi le pide a Valentino que no le diga a Wanda que hablaron. “Decile que lo viste en todos los medios, que es un asco y una vergüenza. Vos le tenés que decir de todo, que vos y tus hermanos no lo aceptan esto.. que es un asco.. una vergüenza.. que se quieren venir conmigo… Y ahí ella se va a asustar y va a mandarlo a la mierda!!! No podés permitir que se ponga de novio con ese drogadicto“.

“Por el bien de nuestra familia, de nuestras cosas, y de todo lo que tantoooo nos costó siempre hacer!!! Yo ya hablé con los abogados para traerlos acá a las nenas, ver qué puedo hacer con Coki y Benchu y vos.. depende de lo que quieras hacer.. si querés seguir“, cerró.