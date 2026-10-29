Murió Patrick Stewart, el Capitán Picard de “Star Trek” y el Profesor X de “X-Men”: qué enfermedades tenía

El actor británico tenía 86 años y murió en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa. El comunicado que confirmó su fallecimiento informó que atravesaba una lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

El mundo del cine y la televisión despide a Patrick Stewart, el actor británico que conquistó a varias generaciones con sus interpretaciones del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek y del profesor Charles Xavier en X-Men. Tenía 86 años y murió en su casa de Los Ángeles, según informó un comunicado publicado este jueves en sus redes sociales oficiales. El mensaje señaló que atravesaba una enfermedad de Alzheimer y una demencia con cuerpos de Lewy, dos trastornos que afectan el funcionamiento del cerebro.

La muerte de Patrick Stewart fue confirmada a través de un comunicado difundido en sus cuentas oficiales. Según el mensaje, el actor falleció el miércoles 28 de octubre en su casa de Los Ángeles, acompañado por su esposa, Sunny, luego de una lucha que fue descripta como breve y conmovedora contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

El texto también destacó su trayectoria artística y el impacto de sus interpretaciones en distintos géneros. Stewart construyó una carrera que pasó del teatro clásico británico a grandes producciones de Hollywood, con personajes que se volvieron emblemáticos para los seguidores de la ciencia ficción y las películas de superhéroes.

El comunicado recordó, además, su compromiso con distintas causas sociales, entre ellas la defensa de las víctimas de violencia doméstica, los refugiados, los veteranos y el bienestar animal.

¿Qué es la enfermedad de Alzheimer?

La enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo que provoca un deterioro progresivo de las funciones cerebrales. Suele afectar primero la memoria y, con el avance de la enfermedad, puede comprometer el pensamiento, el lenguaje, la orientación y la capacidad para realizar actividades cotidianas.

También pueden aparecer cambios en la conducta y la personalidad. El Alzheimer es la causa más frecuente de demencia, aunque no todas las personas con demencia tienen esta enfermedad.

Actualmente, existen tratamientos que pueden ayudar a aliviar algunos síntomas o retrasar su progresión en determinados casos, pero no hay una cura definitiva.

¿Qué es la demencia con cuerpos de Lewy?

La demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad neurodegenerativa asociada con la acumulación anormal de una proteína llamada alfa-sinucleína en las células nerviosas del cerebro. Estos depósitos, conocidos como cuerpos de Lewy, afectan distintas funciones cerebrales y pueden provocar alteraciones cognitivas, motoras y del comportamiento.

Entre los síntomas posibles se encuentran las dificultades para mantener la atención, los cambios en las capacidades de pensamiento, las alucinaciones visuales y los problemas de movimiento. Algunas personas también presentan rigidez muscular, lentitud al caminar y temblores, síntomas que pueden parecerse a los de la enfermedad de Parkinson.

La evolución y la combinación de síntomas varían según cada persona. Por eso, el diagnóstico requiere una evaluación médica que permita distinguir esta afección de otros trastornos que también provocan deterioro cognitivo.

La trayectoria de Patrick Stewart: de Shakespeare a “Star Trek” y “X-Men”

Nacido en Yorkshire, Inglaterra, Patrick Stewart comenzó su carrera en el teatro y alcanzó reconocimiento por su trabajo con la Royal Shakespeare Company, antes de consolidarse como una figura internacional del cine y la televisión.

Su salto a la fama mundial llegó con el papel del capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: La nueva generación, serie que comenzó en 1987. Su interpretación convirtió al personaje en uno de los referentes más reconocidos de la franquicia.

Años después, conquistó a una nueva generación de espectadores como Charles Xavier, el Profesor X, en la saga cinematográfica X-Men, cuyo primer largometraje se estrenó en 2000. Volvió a interpretar al personaje en distintas producciones, entre ellas Logan y Doctor Strange en el multiverso de la locura.

Su filmografía también incluyó títulos como Dune y trabajos de doblaje en series animadas. En 2010, la reina Isabel II lo nombró caballero por sus servicios al arte dramático.

Con una trayectoria de más de seis décadas, Stewart dejó una marca tanto en el teatro clásico como en la cultura popular, con personajes que trascendieron generaciones.