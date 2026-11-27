En una charla íntima para Vogue México, la cantante se emocionó al describir el lugar que ocupa el futbolista en su vida y contó cómo imaginan la familia que quieren construir. Además, reveló detalles inéditos de la boda, los planes de convivencia y el reencuentro que cambió el rumbo de su relación.

A poco menos de un mes de su casamiento, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul decidieron compartir detalles de su intimidad en una entrevista conjunta para la revista Vogue México. En una producción especial para la edición de diciembre, la pareja repasó los momentos más importantes de su historia de amor, habló de la separación que atravesó y dejó algunas confesiones que no pasaron inadvertidas. Entre ellas, una declaración de la cantante sobre el rol fundamental que tuvo el futbolista en su vida y su deseo de convertirse en mamá.

“Rodrigo es una persona que me ha empujado, me ha salvado la vida en muchos momentos”, expresó Tini al referirse a su compañero. La frase llegó en medio de una reflexión sobre los cambios personales que experimentó durante los últimos años y la importancia de aprender a elegir su propio camino.

La artista también reconoció que no siempre resulta sencillo desprenderse de las expectativas ajenas y encontrar un espacio en el que pueda sentirse plenamente ella misma. “No es fácil habitar la libertad, para nada”, admitió durante la conversación con la publicación.

Del otro lado, De Paul también tuvo palabras muy especiales para describir lo que significó la llegada de Tini a su vida. Para explicar cómo cambió su manera de ver las cosas, utilizó una particular comparación: “Mi vida por ahí era un poco como un dibujo blanco y negro, pero yo sin darme cuenta que podía ser a color”, contó el futbolista.

Tini confesó que sueña con ser mamá

Otro de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando la cantante habló de sus proyectos personales y de lo que imagina para los próximos años. Mientras continúa trabajando en su música y desarrollando nuevas facetas profesionales, Tini dejó en claro que hay un deseo que ocupa un lugar importante en sus planes.

“Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida”, confesó. La posibilidad de tener un hijo juntos ya forma parte de las conversaciones de la pareja. De hecho, De Paul contó que durante una de las visitas a la casa que encontraron recientemente, la artista comenzó a imaginar cómo distribuirían las habitaciones.

Tini pensó en los espacios para Francesca y Bautista, los hijos que el futbolista tuvo con Camila Homs, e incluso en el cuarto que tendría el bebé que sueñan tener juntos. También incluyó en sus planes a sus mascotas, Fifi y Tota.

La búsqueda de una vivienda fue otro de los temas que compartieron. Después de varios meses de recorridas, encontraron una propiedad apenas tres días antes de la entrevista. Para ambos, contar con un hogar propio representa mucho más que una cuestión inmobiliaria: es la posibilidad de construir un espacio en común a pesar de sus exigentes agendas laborales.

“Más allá del lugar en donde estemos nosotros, entendiendo ya la vida y el vínculo que fuimos teniendo, como que también nosotros somos hogar”, reflexionó Tini.

La separación, el reencuentro y los preparativos para la boda

La charla también permitió conocer cómo fue el camino que recorrieron hasta llegar a este presente. La pareja recordó el período en el que estuvieron separados y decidieron cortar completamente la comunicación. “Contacto cero, cero”, resumió la cantante al recordar aquella etapa.

Sin embargo, cuando volvieron a encontrarse, descubrieron que todavía existía una conexión muy fuerte. “Nos reencontramos con cosas nuevas que nos habían pasado y que nos habían atravesado, pero había algo que también se sintió como que el tiempo tampoco hubiese pasado”, explicó Tini.

A partir de esa segunda oportunidad, comenzaron a imaginar un futuro juntos. Según contó De Paul, la idea de casarse fue creciendo a través de distintas conversaciones, sin que existiera una propuesta formal de por medio. “Fuimos pasito a pasito, cada día veíamos que ese sueño se podía hacer realidad”, recordó.

La organización de la celebración también tuvo su espacio en Vogue. Tini sorprendió al revelar que escribió alrededor de 180 páginas con ideas para su boda, además de realizar dibujos para imaginar cómo sería ese día.

“No quiero solamente que sea el vestido blanco porque sí. Ese vestido blanco tiene que tener una historia y su traje también”, explicó sobre la importancia de que cada detalle tenga un significado especial.

El casamiento está previsto para el 19 de diciembre, en una celebración que marcará un nuevo capítulo en la historia de la pareja.