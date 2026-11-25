El conductor recordó el episodio de salud que atravesó en 2018, cuando una bacteria llegó hasta uno de sus pulmones y lo mantuvo dos meses internado. “Si pasaban tres días más, me tomaba todo el cuerpo”, contó sobre la advertencia que recibió de los médicos.

Una situación cotidiana terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla para Hernán Caire. El conductor recordó uno de los episodios más dramáticos de su vida y sorprendió al revelar que estuvo a punto de morir por una infección que comenzó después de apretarse un granito en la boca. Lo que parecía una simple imperfección terminó desencadenando un grave problema de salud que lo llevó a permanecer dos meses internado y atravesar varias operaciones.

En una entrevista con la periodista Luciana Elbust, Caire reconstruyó aquella experiencia que vivió en 2018 y contó cómo una bacteria ingresó en su organismo y terminó alojándose en uno de sus pulmones.

“Cuando tuve el problema del pulmón, que por apretarme un granito en la boca se me fue una bacteria al pulmón, se me complicó… Estuve dos meses internado, muchas operaciones, muchos estudios, no daban en el punto, hasta que se dio”, relató el conductor.

El cuadro fue mucho más complejo de lo que imaginaba. Durante varios días, los médicos realizaron estudios para determinar qué estaba provocando su deterioro y encontrar el tratamiento adecuado. La infección había avanzado y necesitaba atención urgente para evitar consecuencias todavía más graves.

La advertencia de los médicos que dejó en shock a Hernán Caire

Con el paso del tiempo, Caire pudo dimensionar el peligro que había corrido. Durante su internación, una persona fundamental para que recibiera atención a tiempo fue Agustín Alí, médico de cabecera de su familia y amigo personal.

El conductor contó que su mamá llegó a ponerle el apodo de “San Agustín”, en agradecimiento por su intervención. Según recordó, fue él quien advirtió la gravedad de la situación y se ocupó de que Hernán llegara rápidamente a manos de los profesionales que podían tratarlo.

La advertencia que recibió después fue estremecedora. “Agradecele a él, a Agustín, porque enseguida te trajo. Donde dejabas pasar tres días más, eso te toma todo el cuerpo”, le explicaron.

La frase le permitió comprender que una demora de apenas 72 horas podría haber cambiado por completo el desenlace de su historia.

Otro de los profesionales a los que reconoció especialmente fue el cirujano de tórax Fernando Abdala, quien encabezó una intervención fundamental junto a su equipo. Según contó, los médicos estuvieron cuatro horas trabajando para limpiar el pulmón de toda la infección.

La frase que escuchó cuando finalmente recibió el alta

Después de atravesar operaciones, estudios y una internación muy complicada, llegó el momento que tanto esperaba: recuperarse y abandonar la clínica.

Sin embargo, hubo una frase de un médico clínico de guardia que quedó grabada en su memoria. “Sos el primero que con esa enfermedad se va caminando de acá”, le dijeron cuando finalmente pudo salir caminando del centro médico.

Años después, el conductor todavía se muestra sorprendido por el origen de aquel episodio y por lo cerca que estuvo de sufrir un desenlace fatal. “Y vos decís: por esa boludez de apretarte un granito”, reflexionó al recordar cómo había comenzado todo.

La experiencia también le dejó una advertencia que ahora comparte con quienes tienen la costumbre de tocarse las imperfecciones de la piel: “Nunca más. No se toquen los granitos”, aconsejó.