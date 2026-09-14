Martita Fort junto a su novio disfrutaron de la nieve en Mendoza

La heredera del legado de Ricardo Fort viajó a la cordillera junto a Juan Manuel Ramírez y Marisa, su madrina, para festejar un cumpleaños en familia y disfrutar de los paisajes mendocinos. La escapada mostró el costado íntimo y romántico de la influencer, que atraviesa un gran momento personal y laboral.

La joven Marta Fort realizó una visita exprés a Mendoza, donde compartió un fin de semana de nieve y festejos junto a su madrina Marisa y su novio Juan Manuel Ramírez. La ocasión fue especial: el cumpleaños de Marisa, figura clave en la vida de Marta y su hermano Felipe, quien desde la infancia se convirtió en un sostén afectivo y familiar.

El viaje incluyó recorridas por la alta montaña, juegos en la nieve y estadías en hoteles con pileta climatizada al aire libre. Marta compartió en redes sociales un “mini dump” con imágenes del festejo y expresó su cariño con un mensaje contundente: “No hay mujer que ame más en el mundo: mi madrina”. La publicación generó miles de interacciones y volvió a poner en primer plano el vínculo que une a la influencer con Marisa, reconocida por los seguidores como parte esencial de la familia Fort.

La escapada también reforzó el costado romántico de Marta, que desde el 10 de septiembre mantiene una relación oficial con Juan Manuel Ramírez, empresario uruguayo dedicado a la venta de autos en Montevideo. La pareja blanqueó su vínculo en el programa Blender at Night y desde entonces se muestra en público con naturalidad. En Mendoza, las fotos románticas en la nieve y los paseos por viñedos marcaron la primera experiencia compartida en un entorno familiar.

El estilo de Marta no pasó desapercibido: lució un tapado oversize de piel sintética en tono camel, jeans y un sombrero cowboy que se convirtió en protagonista de las imágenes. Su look fue replicado en redes y generó comentarios entre seguidores, consolidando su perfil como referente de moda y tendencias.

La influencer atraviesa un momento de gran exposición mediática. Además de su programa de streaming Fort Night Show, prepara su participación en MasterChef Celebrity, donde buscará consolidar su presencia televisiva. La combinación de proyectos laborales y la difusión de su vida privada refuerzan su imagen como heredera del legado de Ricardo Fort, con un estilo propio que mezcla espectáculo, cercanía y autenticidad.

La elección de Mendoza como escenario no es casual: la provincia se posiciona cada vez más como destino turístico elegido por celebridades. Los paisajes nevados, la oferta de hoteles de lujo y la cercanía de los viñedos se convirtieron en el marco ideal para una celebración que unió familia, amor y turismo.