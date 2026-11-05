Marta Fort aseguró que una megaestrella internacional quiso conquistar a Ricardo Fort

La hija del empresario sorprendió con una desopilante anécdota familiar durante una charla en MasterChef Celebrity. Según contó, su papá compartió una salida nocturna con dos figuras mundiales y una de ellas habría intentado seducirlo.

Marta Fort volvió a sorprender con una historia desconocida sobre su papá. Esta vez, la joven compartió una anécdota que involucra a una de las figuras más importantes de la música mundial y que dejó a todos con la boca abierta. Según contó, una reconocida artista internacional habría intentado conquistar a Ricardo Fort durante un encuentro que compartieron hace varios años.

La revelación se produjo durante una conversación en MasterChef Celebrity. Mientras hablaba con Julieta Nair Calvo sobre sus preferencias musicales, la hija del empresario terminó recordando una experiencia de su papá que involucra a dos personalidades de fama mundial. Lo que parecía una simple charla sobre música terminó convirtiéndose en una anécdota inesperada sobre la vida social del millonario.

La estrella en cuestión no es otra que Madonna. Sí, la reina del pop habría quedado interesada en el recordado empresario argentino. “Salió de joda con Madonna y con Versace”, contó Marta cuando su compañera quiso saber si Ricardo había conocido a algunas de las grandes figuras de la música internacional. Pero la historia tenía un detalle todavía más llamativo: según la versión de su hija, la cantante habría intentado seducirlo.

La inesperada historia de Ricardo Fort con Madonna

Todo comenzó cuando Julieta Nair Calvo le preguntó a Marta si su papá había llegado a conocer a Lady Gaga. La respuesta abrió la puerta a un recuerdo mucho más sorprendente: aunque no había compartido una salida con esa artista, Ricardo sí había coincidido con Madonna y con Versace, una de las diseñadoras más reconocidas del mundo.

Pero cuando la conversación avanzó y quisieron saber si había existido algún acercamiento romántico entre el empresario y la cantante, Marta no dudó en responder con humor: “Madonna se lo quiso levantar”.

La frase provocó risas en el estudio y dio lugar a una aclaración de la joven sobre la orientación sexual de su padre. “Era lastimosamente muy gay para ella”, remató, entre carcajadas, al explicar por qué aquel supuesto intento de conquista no habría prosperado.

La anécdota llamó especialmente la atención por la dimensión de las figuras involucradas y porque muestra otra faceta de la vida de Ricardo Fort, quien durante años cultivó vínculos con celebridades del espectáculo, la moda y el entretenimiento internacional.

Cómo se conocieron Ricardo Fort y Madonna

Aunque la revelación de Marta sorprendió, el vínculo entre el empresario y la cantante tenía antecedentes. Uno de los primeros encuentros habría ocurrido en 1992, en Los Ángeles, cuando Ricardo tuvo la oportunidad de asistir a la grabación del videoclip de “Deeper and Deeper”, uno de los temas de Madonna.

Según había contado el propio Fort, llegó al rodaje por invitación de un productor de la discográfica Sire Records. Allí pudo conocer a la artista y hasta participar como extra en una escena de baile.

Tiempo después, durante su etapa en Miami, el empresario habría vuelto a coincidir con la cantante en una celebración vinculada con el mundo de la moda. En aquella oportunidad también habría estado presente Donatella Versace.

De acuerdo con los relatos que el propio Ricardo había compartido, su acercamiento al entorno de la diseñadora italiana se produjo después de trabajar junto a una pareja para un catálogo de la firma. A partir de ese vínculo, Donatella los habría invitado a cenar a su casa y posteriormente a una exclusiva White Party, donde también habría estado Madonna.