María Rosa Fugazot murió a los 83 años: el adiós a una figura emblemática del espectáculo argentino

La actriz fue hallada sin vida en su departamento de Palermo, apenas un año después de la pérdida de su hijo René Bertrand. Con más de seis décadas de trayectoria, dejó una huella imborrable en el teatro, la televisión y el cine nacional.

La noche del domingo 7 de junio, la noticia sacudió al mundo artístico: María Rosa Fugazot fue hallada sin vida en su domicilio de Palermo. El SAME y la Policía de la Ciudad acudieron al llamado de emergencia y confirmaron el fallecimiento de la actriz de 83 años. La Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°12 dispuso actuaciones para esclarecer las causas, aunque todo indica que se trató de una muerte natural.

El impacto fue inmediato. Fugazot atravesaba un momento personal difícil tras la pérdida de su hijo, el actor y director René Bertrand, ocurrida en 2025. Amigos y colegas señalaron que nunca logró reponerse de ese golpe, aunque se mantuvo activa en los escenarios hasta sus últimos días.

Nacida el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López, hija de los actores Roberto Fugazot y María Esther Gamas, desde muy joven se vinculó al mundo del espectáculo. A los 15 años debutó en teatro y rápidamente se destacó por su capacidad de transitar distintos géneros: comedia, drama, revista y musicales.

En cine, su primera aparición fue en Las locas del conventillo (1966). Luego integró películas como Los caballeros de la cama redonda, Mi novia el…, El rey de los exhortos, Chúmbale y El día que me quieras. En televisión, brilló en clásicos como Operación Ja-Já y La peluquería de Don Mateo, además de producciones más recientes como Los Roldán, Amas de casa desesperadas, El puntero y Sos mi hombre.

El teatro fue su gran pasión. Protagonizó obras de prestigio como El jardín de los cerezos, Chicago, Así es la vida, Venecia y La casa de Bernarda Alba. Hasta semanas antes de su muerte formaba parte de la comedia Viejas Chorras en el Teatro Picadilly, junto a Divina Gloria y Cristina Maresca, demostrando que su energía artística seguía intacta.

Su faceta musical también fue destacada: integró la orquesta de Eddie Pequenino y compartió escenarios con Frank Sinatra Jr. y la formación de Tommy Dorsey, mostrando una versatilidad que la distinguió dentro del espectáculo argentino.

La muerte de María Rosa Fugazot deja un vacío enorme en la cultura nacional. Su legado es el de una artista que supo reinventarse en cada etapa y que siempre valoró el vínculo con el público como su mayor tesoro. Con más de seis décadas de trayectoria, su nombre queda grabado en la memoria del teatro, la televisión y el cine argentino.