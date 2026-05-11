Maluma anunció que será papá nuevamente

El cantante colombiano compartió una foto íntima junto a su pareja Susana Gómez y su hija París, confirmando la llegada de un nuevo integrante a la familia. El detalle de un corazón en la publicación disparó rumores sobre el sexo del bebé.

El mundo del espectáculo se revolucionó este fin de semana con el anuncio de Maluma, quien confirmó que será papá por segunda vez. El artista colombiano eligió sus redes sociales para dar la noticia, con una imagen en blanco y negro que rápidamente se volvió viral.

En la foto se lo ve junto a su pareja, Susana Gómez, y su hija París, nacida en marzo de 2024. El cantante aparece besando el vientre de su novia, gesto que no dejó dudas sobre el embarazo. El posteo estuvo acompañado por un corazón azul, detalle que generó especulaciones entre sus seguidores sobre la posibilidad de que se trate de un varón.

La publicación superó los dos millones de “me gusta” en pocas horas y recibió miles de comentarios de fans y colegas que celebraron la noticia. La intimidad de la imagen, sumada al simbolismo del corazón, reforzó la idea de que Maluma atraviesa una etapa personal marcada por la familia y la paternidad.

Desde el nacimiento de París, el cantante ha declarado en varias entrevistas que su vida cambió por completo. La llegada de su primera hija lo llevó a replantearse prioridades y a mostrar un perfil más íntimo, lejos de la imagen de “reguetonero fiestero” que lo acompañó en sus primeros años de carrera.

La relación con Susana Gómez, arquitecta de bajo perfil mediático, comenzó en 2021 y se consolidó con la llegada de su primera hija. Ahora, con el anuncio de un segundo bebé, la pareja se posiciona como una de las más sólidas dentro del mundo de la música latina.

El impacto del anuncio no solo se sintió en redes sociales, sino también en medios internacionales, que destacaron la evolución personal del artista. Maluma combina giras y proyectos musicales con su rol de padre, mostrando una faceta más madura y cercana a su público.

Con este nuevo capítulo, el cantante reafirma que la paternidad se convirtió en uno de los ejes centrales de su vida. La expectativa ahora está puesta en la confirmación oficial del sexo del bebé y en cómo esta nueva etapa influirá en su música y en su carrera artística.