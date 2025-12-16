Quini 6: ¿de cuánto será el pozo de Navidad?

El Quini 6 realizará el sorteo de Navidad este domingo 21 de diciembre (sorteo N° 3.332). El Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $10.000 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

De ese total, $6.000 millones están asegurados como parte de “Siempre Sale”: si no hay seis aciertos, alcanza con cinco del ticket.

Quini 6: ¿cuánto cuesta la boleta?

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

Quini 6: ¿cuándo será el sorteo?

Para el sorteo del domingo, se puede jugar al Quini 6 hasta las 19.30 del sábado.

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

El Quini 6 repartió el premio más grande de su historia. Lo vendió una agencia de Santa Fe. “La Herradura de la Suerte” hizo honor a su nombre. La agencia ubicada en el Barrio América de Reconquista (Santa Fe) vendió la boleta ganadora del Quini 6 Revancha, que otorgó el mayor premio en la historia del juego: más de $8.844 millones. El apostador, oriundo de la misma ciudad, todavía no se presentó a cobrar su fortuna.

En diciembre fue el premios más grande hasta el momento

En diciembre la modalidad Revancha del Quini 6 entregó un premio que paralizó al país: $8.800 millones, el mayor pozo registrado en 37 años de historia del juego.

La combinación ganadora fue 05-15-25-33-40-45, la misma que compró el vecino de Reconquista que —hasta el momento— no ha dado señales de presentarse ante Lotería de Santa Fe.

Los números ganadores: 05-15-25-33-40-45

Según comunicó el organismo, “el pozo creció a un ritmo nunca visto, impulsado por la expectativa generada en torno a un récord que parecía no tener techo”. Más de 1.700.000 apuestas participaron del sorteo, un número que reafirma el enorme poder de convocatoria del tradicional juego.

Quini 6: cómo se juega y cuánto cuesta apostar

El valor actual del Quini 6 es el siguiente:

Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda) : $1.500

Revancha : $500

Siempre Sale : $500

Total por ticket: $2.500

Los sorteos se realizan los miércoles y domingos, y en esta edición no solo hubo récord, sino también vacancia en varias modalidades: