La epidemia del juego online: cómo frenar el acceso de menores

Alrededor del 16% de los jóvenes del país reconoce que apuesta online. Además, ocho de cada diez afirman que accedieron o que conocen a alguien que accedió alguna vez a sitios y aplicaciones de apuestas online. La ludopatía infantil se vuelve cada vez más problemática.

Argentina es un país con una gran adopción de la tecnología financiera (fintech). Las aplicaciones y los servicios financieros de pago, préstamos o gestión personal florecen. Se pueden usar las plataformas para invertir en BTCUSD de forma confiable y sencilla, sin comisiones y con spreads o márgenes justos, o se puede comprar criptomonedas y utilizarlas para pagar con tarjetas de débito o crédito en comercios. Hay muchos ejemplos de cómo ha penetrado la tecnología financiera en el país, y sus beneficios. Sin embargo, no todo es color de rosas.

En efecto, la penetración de los servicios digitales de pago ha hecho que sea mucho más fácil y rápido acceder a plataformas de juego online. Esta industria históricamente ha sido una de las más conflictivas en su formato tradicional por su alto nivel de adicción, pero hoy se ha convertido en una verdadera epidemia. ¿Sus principales afectados? Los jóvenes: en la provincia de Buenos Aires, un 44% de los jóvenes apuesta o apostó al menos una vez, con un 25% que dice apostar actualmente.

Un estudio de la consultora Opina Argentina reveló que, en 2024, un 16% de los jóvenes encuestados reconoció que apostaba activamente online. Esta cifra asciende a 24% si se incluye a los adultos. El estudio reveló además que los más propensos a participar son los varones, especialmente entre las edades de 12 a 16 años. Un informe de Unicef Argentina señaló que ocho de cada diez adolescentes apostaron o conocen a alguien que lo haya hecho entre 2023 y 2024.

Combatiendo la ludopatía infantil: causas y medidas

La epidemia de la ludopatía infantil se debe, por un lado, a la proliferación de plataformas de apuestas online, las cuales incluyen deportes, casinos y loterías. Muchas de estas plataformas además tienen vinculación directa y oficial con equipos de fútbol, marcas y celebridades de todos los ámbitos, lo que las vuelve más atractivas.

Y si bien en Argentina la edad legal para apostar son los 18 años, un 80% de los sitios y plataformas de apuestas online son ilegales y no se preocupan por establecer medidas de control eficaces. Es muy fácil para los jóvenes acceder a estas plataformas y disponer de su dinero gracias a la gran variedad de aplicaciones y billeteras digitales.

Según Constanza Alonso, diputada nacional de Chivilcoy, hay medidas que se pueden tomar para frenar el crecimiento de este problema. Hasta fines de 2024, había alrededor de 27 proyectos de ley presentados en el Congreso de la Nación que buscaban abordar y combatir esta problemática.

Según los propios encuestados del informe de Alonso, deben establecerse controles más estrictos para el ingreso a los sitios. Esto exige un control mayor sobre las plataformas, especialmente extranjeras, por parte del Estado nacional. Además, debe haber un mayor control sobre las billeteras digitales y aplicaciones de pago para que no sea tan sencillo apostar online.

Si bien las apuestas online están teniendo un impacto severo en la juventud, existe un consenso amplio sobre la necesidad de combatir este problema. El banco Santander, por ejemplo, restringió el uso de las tarjetas asociadas a su cuenta para jóvenes de entre 13 y 17 años, una medida eficaz contra las apuestas online y los juegos de azar.

