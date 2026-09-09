Jorge Rial reveló la traición que lo distanció de Marcelo Tinelli

El conductor de televisión recordó un episodio ocurrido tras su infarto, cuando América TV expuso a su hija Morena en pantalla. Señaló directamente a quien era el director de programación como responsable y aseguró que ese hecho marcó una ruptura definitiva en su vínculo.

El periodista Jorge Rial volvió a hablar de su enfrentamiento con Marcelo Tinelli y esta vez lo hizo con una confesión que generó impacto en el mundo del espectáculo. En una entrevista con Yanina Latorre, Rial relató lo que considera “la peor traición” del conductor de ShowMatch, vinculada a un momento crítico de su vida personal y profesional.

Según su testimonio, tras sufrir un infarto, —donde Tinelli se desempeñaba como gerente de programación— decidió llevar a su hija Morena, al aire durante varios días. Para Rial, esa exposición fue un golpe bajo en un contexto de vulnerabilidad y significó una falta de respeto hacia su familia. “Nunca fue amigo mío. Los amigos no traicionan. Marcelo tiene un gen de traición muy grande”, disparó.

El exconductor de Intrusos agregó que Tinelli jamás lo llamó para solidarizarse y que, por el contrario, ejercía presión para que no se hablara de él en los medios. Rial recordó incluso que en la redacción de América se celebró con “aplausos y brindis2 el rating obtenido tras la aparición de su hija, algo que lo dejó marcado. “Yo nunca me metí con los problemas de sus hijas, cuando tuvo un problema lo cubrí”, subrayó, marcando la diferencia en el trato.

Además, Rial mencionó que fue él quien lo llevó a Carnaval Stream, cuando “no lo querían”, pero que nunca recibió un gesto de reciprocidad. “Quiero contar esto porque si no parece que él siempre es buenito y la víctima. No es ni buenito ni la víctima”, concluyó.