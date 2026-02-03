Internaron de urgencia a Peter Lanzani

El actor debió ser ingresado a un sanatorio de Buenos Aires luego de sufrir un cuadro febril agudo que sorprendió a su entorno.

El mundo del espectáculo se vio sacudido con la noticia de la internación de urgencia de Peter Lanzani, uno de los actores más reconocidos de la escena nacional. El intérprete fue trasladado al Sanatorio Colegiales tras una repentina descompensación en su domicilio que encendió las alarmas entre sus familiares y allegados.

Según trascendió, Lanzani llegó a la clínica en silla de ruedas acompañado por su pareja y posteriormente por su familia. El cuadro inicial estuvo marcado por una fiebre alta persistente, que no lograba descender pese a los primeros intentos de estabilización. Esta situación llevó a los médicos a iniciar rápidamente una batería de estudios clínicos para descartar complicaciones mayores.

Fuentes cercanas al sanatorio confirmaron que, en las primeras horas, incluso se evaluó la posibilidad de una intervención quirúrgica de emergencia. Sin embargo, tras los análisis y la administración de suero, el actor quedó bajo observación estricta, con un estado general más compensado y fuera de peligro inmediato.

El hermetismo en torno a su salud alimentó el misterio. Testigos describieron el cuadro como “raro” y señalaron que la dificultad para controlar la fiebre fue lo que más preocupó al equipo médico. La falta de un parte oficial por parte de Lanzani o de sus representantes mantiene la expectativa sobre los resultados de los estudios que se están realizando.

A pesar del susto inicial, la información más reciente indica que el actor se encuentra fuera de riesgo, aunque permanecerá internado para seguir de cerca su evolución. Los especialistas buscan determinar qué originó este colapso repentino en su salud, que sorprendió a todos por su intensidad y rapidez.