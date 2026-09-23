Horóscopo de este miércoles: el ritual que tenés que hacer para atraer dinero según tu signo

Los astros marcan una jornada ideal para poner el foco en la abundancia. Desde una moneda en la billetera hasta una vela, estos son los rituales que podés hacer hoy para atraer prosperidad según tu signo del Zodíaco.

El horóscopo de hoy, miércoles 23 de septiembre, llega con una propuesta diferente. El Sol acaba de ingresar en Libra y la Luna transita Acuario antes de pasar a Piscis, en una jornada que, desde la astrología, invita a revisar decisiones, cerrar ciclos y abrirse a nuevas oportunidades.

Y hay un tema que puede despertar especial interés: el dinero. Por eso, además de conocer qué te deparan los astros en el amor y el trabajo, hoy podés hacer un pequeño ritual de abundancia asociado a tu signo. No necesitás elementos difíciles de conseguir: con objetos que probablemente ya tenés en casa alcanza.

Singo por signo y sus rituales

Virgo

Hoy necesitás poner orden antes de pensar en atraer más. Sacá de tu billetera los tickets viejos, papeles y todo aquello que ya no utilizás.

Después elegí una moneda y guardala en un compartimento que quede reservado exclusivamente para ella. No la gastes durante siete días.

Mientras lo hacés, pensá en una meta económica concreta que quieras alcanzar.

Tu frase de hoy: “Ordeno mis recursos y abro espacio para la abundancia”.

Libra

Hoy comienza tu temporada y el ritual tiene que acompañar ese nuevo ciclo.

Encendé una vela verde durante unos minutos y colocá cerca un papel donde hayas escrito una meta económica concreta. Puede ser ahorrar una determinada cantidad, conseguir un nuevo trabajo o concretar una venta.

Después guardá el papel en un lugar privado.

Tu frase de hoy: “Abro nuevas puertas y encuentro equilibrio en mis finanzas”.

Escorpio

Hoy vas a necesitar tres monedas.

Colocalas sobre una mesa formando un pequeño triángulo y pensá durante unos minutos en aquello que querés destrabar económicamente.

Después juntalas y guardalas en un lugar donde normalmente conservás tu dinero. No las gastes durante siete días.

Tu frase de hoy: “Dejo atrás los bloqueos y avanzo hacia nuevas oportunidades”.

Sagitario

Hoy podés recurrir a un elemento tradicional de los rituales de abundancia: la canela.

Colocá una pequeña cantidad en un recipiente y dejala cerca de la entrada de tu casa durante unas horas. Mientras lo hacés, concentrá tu pensamiento en una oportunidad económica que quieras concretar.

Tu frase de hoy: “Estoy preparado para recibir nuevas oportunidades”.

Capricornio

No alcanza con pensar en “tener más plata”. Hoy necesitás ponerle un número a tu objetivo.

Escribí en un papel cuánto dinero querés ahorrar, qué deuda querés cancelar o qué compra querés alcanzar. Doblá el papel y guardalo durante un mes.

Volvé a leerlo cada vez que tengas que tomar una decisión relacionada con tus gastos.

Tu frase de hoy: “Tengo claridad para administrar y hacer crecer mis recursos”.

Acuario

La Luna permanece en tu signo durante buena parte de la jornada, por lo que podés aprovechar el momento para hacer un ritual sencillo.

Colocá una moneda debajo de un vaso con agua y dejalo durante unos minutos. Mientras tanto, pensá en una nueva fuente de ingresos o en una oportunidad que quieras encontrar.

Después retirás la moneda y la guardás en tu billetera.

Tu frase de hoy: “Mis ideas abren nuevos caminos hacia la abundancia”.

Piscis

Hoy necesitás conectar con aquello que querés conseguir.

Escribí en un papel una meta económica y colocá el papel junto a un vaso con agua durante la noche. A la mañana siguiente, tirá el agua y guardá el papel.

Tu frase de hoy: “Suelto mis miedos y avanzo hacia la prosperidad”.

Aries

Hoy necesitás pasar de la intención a la acción.

Tomá una hoja de laurel, escribí sobre ella una palabra relacionada con tu objetivo económico —“trabajo”, “ventas”, “ahorro” o “prosperidad”— y guardala en tu billetera durante siete días.

Tu frase de hoy: “Tomo la iniciativa y creo nuevas oportunidades”.

Tauro

Hoy el ritual tiene que estar relacionado con la estabilidad.

Elegí una moneda y colocala junto a una planta durante unos minutos. Mientras lo hacés, pensá en aquello que querés construir económicamente a largo plazo.

Después guardá la moneda en un lugar donde puedas verla con frecuencia.

Tu frase de hoy: “Construyo estabilidad y hago crecer mis recursos”.

Géminis

Hoy tu mejor herramienta son las ideas.

Tomá dos pequeños papeles y escribí en cada uno una posibilidad concreta para mejorar tus finanzas. Puede ser conseguir un ingreso extra, vender algo que ya no usás, reducir un gasto o comenzar un proyecto.

Doblá los dos papeles y elegí uno al azar. Convertí esa idea en una acción durante los próximos días.

Tu frase de hoy: “Mis ideas pueden abrirme nuevos caminos”.

Cáncer

Hoy podés utilizar arroz, un elemento tradicionalmente relacionado con la abundancia en distintos rituales populares.

Colocá un poco en un recipiente pequeño y dejalo cerca de la entrada de tu casa durante la noche. Mientras lo hacés, pensá en una meta económica que quieras alcanzar para vos o tu familia.

Tu frase de hoy: “Protejo lo que tengo y atraigo nuevas oportunidades”.

Leo

Hoy podés aprovechar la energía solar para hacer un ritual sencillo.

Colocá una moneda en un lugar seguro donde reciba luz del sol durante unos minutos. Mientras tanto, pensá en una oportunidad económica que quieras atraer.

Después guardá esa moneda en tu billetera durante siete días.

Tu frase de hoy: “Confío en mi capacidad para crear nuevas oportunidades”.