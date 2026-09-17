Horóscopo de este jueves: un mensaje inesperado podría volver a encender una historia de amor del pasado para estos signos

El horóscopo de este jueves 17 de septiembre pone el foco en los vínculos que parecían terminados. La energía de la Luna, el Sol y Venus puede llevarte a mirar nuevamente hacia una historia que creías superada.

Un mensaje, una llamada o incluso un encuentro casual podría hacer que vuelvan recuerdos y sentimientos que estaban guardados. Para algunos signos, será una oportunidad para retomar una relación; para otros, servirá para comprobar que ya no sienten lo mismo.

Con el Sol transitando Virgo, el momento también invita a analizar antes de actuar. Que alguien vuelva a buscarte no significa necesariamente que tengas que abrirle nuevamente la puerta.

Signo por signo

Virgo

El mensaje puede llegar cuando menos lo esperás. Alguien con quien tuviste una historia podría aparecer nuevamente y hacerte replantear una decisión que creías definitiva.

Tu primera reacción será analizar cada palabra, pero también pueden aparecer emociones que no tenías previstas.

Tip: no respondas solamente por nostalgia. Pensá qué querés realmente hoy.

Libra

Venus puede poner nuevamente el amor en primer plano. Una persona con la que hubo química podría intentar acercarse y el intercambio puede recuperar rápidamente la intensidad de antes.

Si estás en pareja, cuidado con idealizar una historia que pertenece al pasado.

Tip: diferenciá entre una conexión real y el recuerdo de cómo te hacía sentir esa persona.

Escorpio

Un mensaje puede remover emociones profundas. Si hubo una relación que terminó sin demasiadas explicaciones, esta podría ser la oportunidad de tener esa conversación pendiente.

La situación puede ser intensa, pero no necesariamente significa volver.

Tip: escuchá lo que la otra persona tiene para decir antes de imaginar cómo terminará la historia.

Sagitario

Una persona que conociste durante una etapa de mucha libertad o diversión puede reaparecer. La conversación podría despertar nuevamente las ganas de encontrarse.

El desafío será decidir si querés recuperar esa historia o simplemente disfrutar del contacto sin expectativas.

Tip: no prometas un futuro cuando todavía no sabés qué querés.

Capricornio

El pasado puede aparecer relacionado con una relación que terminó por cuestiones prácticas. Un mensaje podría hacerte pensar en todo lo que cambió desde entonces.

Esta vez, tenés la posibilidad de mirar aquella historia con mayor distancia.

Tip: compará cómo era el vínculo antes con lo que necesitás de una relación ahora.

Acuario

Un mensaje inesperado puede llegar por redes sociales. Alguien que habías dejado de seguir o con quien perdiste contacto podría encontrar una manera de acercarse.

La curiosidad será fuerte y probablemente quieras saber qué pasó durante todo este tiempo.

Tip: preguntá directamente qué busca esa persona. Evitá sacar conclusiones solamente por un mensaje.

Piscis

Para vos, el regreso del pasado puede sentirse especialmente intenso. Una persona que todavía ocupa un lugar en tu memoria podría volver a hablarte.

La Luna puede hacer que idealices algunos momentos y olvides las razones por las que la relación terminó.

Tip: recordá la historia completa, no solamente sus momentos más lindos.

Aries

El mensaje puede despertar tu lado impulsivo. Si alguien que te lastimó vuelve a buscarte, vas a tener que decidir si querés contestar desde el enojo, desde la curiosidad o desde un lugar más tranquilo.

En algunos casos, una segunda oportunidad puede ser posible; en otros, la respuesta puede ser simplemente cerrar una etapa.

Tip: esperá antes de responder si el mensaje te genera una reacción demasiado fuerte.

Tauro

Alguien que alguna vez te ofreció estabilidad podría regresar. La propuesta puede resultarte atractiva porque llega en un momento en el que valorás mucho la seguridad emocional.

Pero las circunstancias pueden haber cambiado.

Tip: fijate si esa persona también cambió o solamente volvió porque te extraña.

Géminis

Una conversación puede empezar de manera casual y terminar despertando sentimientos. Un simple “¿cómo estás?” podría convertirse en varias horas de mensajes.

Tu curiosidad hará que quieras saberlo todo.

Tip: disfrutá la conversación, pero no aceleres una historia que recién vuelve a comenzar.

Cáncer

La nostalgia puede ser protagonista. Un mensaje de alguien importante de tu pasado puede tocar una fibra sensible y hacerte recordar momentos que todavía significan mucho.

Si hubo una separación dolorosa, será fundamental proteger tus emociones.

Tip: antes de volver a confiar, observá las acciones y no solamente las palabras.

Leo

Una persona que alguna vez estuvo muy pendiente de vos podría volver a aparecer. El mensaje puede alimentar tu curiosidad y también tu deseo de saber por qué decidió regresar ahora.

En el amor, podrías sentir nuevamente esa chispa que creías apagada.

Tip: no dejes que el orgullo decida si querés responder. Hacé lo que realmente te haga bien.