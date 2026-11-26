La actriz venezolana viajó junto a Ova Sabatini y no pudo contener la emoción al volver a su tierra natal. Uno de los momentos más esperados fue el abrazo con su mamá, Cleopatra García, de 90 años, a quien no veía personalmente desde 2021.

Después de 14 años de espera, Catherine Fulop finalmente pudo regresar a Venezuela y reencontrarse con una parte fundamental de su historia: su familia. La actriz, radicada en la Argentina desde hace décadas, viajó junto a su marido, Ova Sabatini, y vivió uno de los momentos más emotivos de los últimos años al volver a abrazar a su mamá, Cleopatra García, de 90 años.

La artista compartió la noticia a través de sus redes sociales, donde publicó imágenes de su llegada al país y de los primeros encuentros con sus seres queridos. “14 años después… regreso a casa”, escribió junto a una serie de fotografías y videos que reflejaron la felicidad de volver a pisar el lugar donde nació.

Uno de los momentos más conmovedores fue el reencuentro con su mamá. Aunque ambas habían coincidido en Estados Unidos en 2021, desde entonces no habían podido volver a compartir tiempo juntas en Venezuela. La distancia, los años y las circunstancias del país habían convertido ese abrazo en una cuenta pendiente.

“Mi gente bella, adivinen dónde estoy. Sí, vine nuevamente a Venezuela después de 14 años. ¡Qué bonito es volver a mi país!”, expresó Cathy en uno de los videos que publicó durante su visita.

La actriz también manifestó cuánto significaba para ella recuperar esos momentos familiares. “No puedo estar más feliz de regresar, reencontrarme con mi gente y, sobre todo, abrazar a mi mamá y compartir con mi familia”, aseguró.

La emoción de Cathy Fulop después de 14 años lejos de Venezuela

El regreso también estuvo atravesado por recuerdos y emociones difíciles de explicar. En una charla televisiva, Fulop reconoció que todavía tenía un nudo en la garganta por todo lo que estaba viviendo y describió el viaje como una oportunidad para sanar tantos años de distancia.

“Tengo todo el tiempo como un nudo en la garganta de pensar que estoy sanando. Sanando 14 años sin venir acá”, contó.

Pero volver también significó enfrentarse a una realidad diferente a la que había dejado. La actriz habló del impacto que le produjo recorrer su país y encontrarse con lugares y familias atravesados por la emigración y la situación social. “La gran mayoría de la gente se fue, las casas están vacías, es muy fuerte todo”, expresó.

Durante su estadía, además, visitó la casa de su mamá y encontró fotografías de su adolescencia que la transportaron a otros tiempos. Entre ellas había imágenes junto a su papá, Jorge, quien murió en 2007. Una de las postales correspondía a un viaje que hicieron juntos a Disney cuando ella tenía 15 años y que, según recordó, también había sido la primera vez que se subía a un avión.

El viaje tuvo un motivo profesional: Cathy fue convocada para integrar el jurado de Miss Universe Venezuela 2026, una oportunidad que le permitió regresar a su tierra después de tantos años.

Así, entre abrazos postergados, recuerdos de su infancia y el reencuentro con su mamá, Catherine Fulop vivió una visita que trascendió lo laboral. Después de 14 años, pudo volver a casa y recuperar, al menos por unos días, esos momentos familiares que tanto había extrañado.