“¿Has sido gato?” la pregunta de Moria Casán que descolocó a Flor Peña

La diva lanzó una consulta sin filtros en plena entrevista televisiva y generó un momento incómodo. La actriz, fiel a su estilo, respondió con firmeza y dejó a mudo a más de uno.

El episodio ocurrió en el ciclo televisivo conducido por Moria Casán, cuando la diva invitó a Florencia Peña a participar de un clásico juego de confesiones: el “Yo nunca”. Lo que parecía una dinámica divertida terminó generando un momento de tensión y sorpresa que rápidamente se viralizó en redes sociales y portales de espectáculos.

En medio de las preguntas y respuestas, Moria, fiel a su estilo frontal y sin filtros, lanzó la frase que descolocó a todos: “¿Escuchame vos que sos tan libre, has sido gato?”. La consulta, directa y provocadora, dejó a Peña en silencio por unos segundos y marcó el tono del resto de la entrevista.

El cruce puso en evidencia dos estilos opuestos. Por un lado, el de Moria Casán, que apuesta a la provocación y al impacto mediático como recurso televisivo. Por otro, el de Flor Peña, que se mostró segura y transparente, defendiendo su imagen pública frente a una pregunta que muchos consideraron fuera de lugar.

La actriz respondió con firmeza: “No, nunca. ¿Podés creer que nunca? No me gustan los tipos poderosos a mí”. Peña aclaró que, aunque recibió propuestas, jamás aceptó. Incluso agregó con ironía: “Me calienta, pero con mi marido que me haga como que sí”. De esa manera, buscó descomprimir la tensión y dejar en claro su postura.

En redes sociales, mientras algunos usuarios criticaron la falta de tacto de Moria, otros celebraron la espontaneidad del momento y la capacidad de Peña para responder sin titubeos. El debate se instaló rápidamente en torno a los límites y el respeto a la intimidad de los invitados.

El término “gato”, habitual en la jerga argentina para referirse a mujeres vinculadas a la prostitución VIP. La pregunta de Moria reavivó un tema sensible que divide opiniones y que, en este caso, se transformó en un recurso televisivo de alto impacto.