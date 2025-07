“Hablame de destino”: la “China” Suárez asegura que un tatuaje que Icardi se hizo hace décadas la representa

Mientras “La China” se autodeclara obra del destino en la espalda de Icardi, acá sigue coleccionando conflictos legales con los padres de sus hijos.

Mientras sigue de gira romántica por Turquía, Eugenia “La China” Suárez decidió compartir en sus redes algo más que paisajes y besos con Mauro Icardi: una foto del tatuaje del futbolista donde, según ella, aparece retratada. “Hablame de destino”, escribió sobre la imagen, donde se ve una figura femenina en la espalda del delantero. Qué casualidad.

La publicación encendió comentarios entre seguidores y detractores, especialmente en Argentina, donde la actriz no goza de la mejor reputación. Algunos recordaron, con poco cariño, los episodios que la vincularon con Icardi en el pasado… y que pusieron a Wanda Nara en el podio del amor propio nacional.

Mientras tanto, “La China” atraviesa un nuevo conflicto legal con sus ex, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, quienes no habrían autorizado que saque a sus hijos del país. Pero parece que eso no interfiere con sus días de sol, fotos y frases dignas de agenda.

El romance avanza, los escándalos persisten, y en redes la grieta sigue firme: ¿China enamorada o Wanda empoderada? En esta historia, hasta los tatuajes tienen algo que decir.