Globos de Oro 2026: entre premios previsibles y una alfombra roja que dio que hablar

La gala en Beverly Hills combinó reconocimientos esperados con sorpresas en cine y televisión, mientras la alfombra roja exhibió estilos que oscilaron entre la elegancia clásica y las apuestas más arriesgadas.

Los Globos de Oro 2026 volvieron a instalarse como el primer gran termómetro de la temporada de premios en Hollywood. La ceremonia, realizada en el tradicional Beverly Hilton de Los Ángeles, se extendió por más de tres horas y dejó una mezcla de reconocimientos esperados y algunas sorpresas que marcaron el rumbo hacia los próximos Oscar.

La ceremonia y los ganadores más destacados

Con la comediante Nikki Glaser como anfitriona, el show apostó a un guion ácido y directo, aunque por momentos la gala se percibió larga y previsible.

Entre los premios más importantes se destacaron:

Mejor Película (Drama): Hamnet, que sorprendió al imponerse sobre favoritas de la crítica.

Hamnet, que sorprendió al imponerse sobre favoritas de la crítica. Mejor Película (Comedia o Musical): Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, que se convirtió en la gran triunfadora de la noche con cuatro galardones.

Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson, que se convirtió en la gran triunfadora de la noche con cuatro galardones. Mejor Director: Paul Thomas Anderson, consolidando su lugar como uno de los cineastas más influyentes de la actualidad.

Paul Thomas Anderson, consolidando su lugar como uno de los cineastas más influyentes de la actualidad. Mejor Actor (Drama): Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra, reafirmando su vigencia en la industria.

Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra, reafirmando su vigencia en la industria. Mejor Actriz (Drama): Jennifer Lawrence por Valor sentimental, con una interpretación que la posiciona fuerte para la carrera del Oscar.

Jennifer Lawrence por Valor sentimental, con una interpretación que la posiciona fuerte para la carrera del Oscar. Mejor Serie (Drama): Adolescence, que arrasó en televisión y confirmó el auge de las miniseries con temáticas juveniles y sociales.

Los Globos de Oro 2026 dejaron una gala marcada por la previsibilidad en los premios y una alfombra roja que generó debate entre aciertos memorables y tropiezos estilísticos. La moda volvió a demostrar que en este evento cada elección puede convertirse en tendencia… o en polémica.

La alfombra roja: moda, aciertos y tropiezos

Como cada año, la alfombra roja de los Globos de Oro fue un espectáculo aparte. Diseñadores de renombre y estrellas internacionales desplegaron estilos que oscilaron entre la elegancia clásica y la extravagancia más arriesgada.

Los 5 mejores looks

Emily Blunt: deslumbró con un vestido custom de Louis Vuitton acompañado de joyas Tiffany’s, sofisticado y moderno.

Jennifer Lawrence: cerró la alfombra con un Givenchy bordado en tul y flores, romántico y fresco.

Amanda Seyfried: apostó al blanco radiante con un collar de diamantes, logrando un aire nupcial impecable.

Elle Fanning: se inclinó por un Gucci con escote Marilyn y lentejuelas, evocando glamour vintage.

Julia Roberts: sobria y elegante en terciopelo negro de Giorgio Armani, un homenaje al diseñador recientemente fallecido.

Los 5 peores looks

Miley Cyrus: fiel a su estilo provocador, eligió un diseño dramático que no convenció a la crítica.

Lisa (BLACKPINK): con un Jacquemus gótico semitransparente, arriesgado pero poco favorecedor en la alfombra.

Alicia Silverstone: su vestido corte sirena monocromo resultó plano y sin impacto visual.

Kate Hudson: aunque apostó al glamour de los años 20 con flecos y pedrería, el resultado fue excesivo y poco armónico.

Selena Gómez: Chanel clásico con plumas en el escote, criticado por parecer demasiado rígido y poco innovador.