Una relación que habría generado fuertes diferencias puertas adentro, una expareja con posturas enfrentadas y una diseñadora que apareció en escena.

La vida personal de Facundo Arana quedó envuelta en una fuerte polémica después de que trascendieran detalles de la interna familiar que atravesaría junto a María Susini y sus hijos. En medio de las versiones sobre su separación de la modelo, el actor también estaría enfrentando un distanciamiento con India, su hija mayor, por una decisión sentimental que no habría recibido su aprobación.

La información fue revelada por el periodista Pepe Ochoa, donde contó algunos detalles de la situación que estaría atravesando el entorno del artista. Pero eso no fue todo: mientras se habla de una relación cada vez más tensa con su familia, también surgió el nombre de otra mujer que habría vuelto a despertar su interés amoroso.

La relación de su hija que habría desatado el conflicto

Uno de los principales motivos de la supuesta pelea familiar tendría como protagonista a India Arana, la hija mayor de Facundo y María Susini, quien tiene 18 años.

La joven estaría en pareja con un hombre de aproximadamente 40 años. Sin embargo, el dato que habría generado mayor preocupación en el actor sería que el hombre habría sido su profesor de equitación.

Esta situación habría provocado un fuerte desacuerdo entre padre e hija. Facundo no estaría de acuerdo con el vínculo, mientras que María Susini tendría una postura diferente y habría decidido acompañar la elección de la joven.

La diferencia de criterios entre los padres habría profundizado las tensiones familiares y generado un distanciamiento entre el actor e India. Por el momento, no trascendió la identidad del supuesto novio ni cuándo habría comenzado la relación. Tampoco hay información confirmada que permita establecer si el vínculo sentimental se inició cuando la joven todavía era menor de edad.

India habría sufrido una caída mientras practicaba equitación y habría necesitado atención médica. En ese contexto, Facundo habría intentado acercarse a la clínica, pero se habría encontrado con dificultades para ingresar. La situación habría provocado un profundo malestar en el actor, especialmente porque el supuesto novio de su hija habría estado acompañándola durante ese momento.

Según las versiones difundidas, las diferencias con María también habrían llegado a un punto límite. Incluso se mencionó que el artista tendría restricciones para ingresar al country de Pilar donde vivirían la modelo y sus hijos.

Aunque ninguno de los involucrados confirmó públicamente estos episodios, las revelaciones dejaron al descubierto una situación familiar mucho más compleja de lo que se conocía hasta ahora.

¿Quién es la mujer que habría conquistado nuevamente a Facundo Arana?

Pero mientras las versiones sobre su situación familiar siguen generando repercusiones, otro nombre apareció en escena: Marian Saud, una diseñadora que, según trascendió, estaría comenzando una relación sentimental con el actor. Facundo habría iniciado un acercamiento con ella en medio de su separación de María Susini.

Al parecer Arana todavía habría mantenido conversaciones con su expareja sobre una posible reconciliación. Esa situación habría generado nuevos cuestionamientos y malestar.

De esta manera, el presente sentimental de Facundo Arana quedó atravesado por distintas versiones: una separación que todavía tendría cuestiones pendientes, diferencias por las decisiones personales de su hija mayor y la aparición de una posible nueva pareja.