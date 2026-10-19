Escándalo: Tini canceló a último momento su show en Miami

La cantante suspendió su presentación de Futttura cuando sus fans ya esperaban para ingresar al estadio. Habló de graves fallas técnicas y de seguridad, mientras en las redes sociales crecieron las sospechas y las versiones que apuntan contra su padre, Alejandro Stoessel.

Lo que debía ser una noche de fiesta para los fanáticos de Tini Stoessel terminó en desconcierto, bronca y muchas preguntas. La artista argentina canceló a último momento el show que tenía previsto realizar este domingo 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami, como parte de su gira Futttura, y horas después publicó un contundente descargo en sus redes sociales.

La noticia tomó por sorpresa a quienes ya se encontraban en las inmediaciones del estadio y aguardaban para verla en vivo. La suspensión no solo generó malestar entre los seguidores, sino que también abrió un nuevo frente de polémica alrededor de la cantante: mientras se conocían los motivos técnicos que impidieron realizar el espectáculo, comenzaron a circular versiones que vincularon el episodio con el conflicto familiar que involucra a su padre, Alejandro Stoessel.

Qué pasó con el show de Tini en Miami

La cancelación se anunció cuando el público esperaba el comienzo de la presentación. En un primer momento, un mensaje difundido en el Kaseya Center informó que el recital no se realizaría y que los titulares de las entradas recibirían un reembolso a través del punto de compra original.

Poco después, Ake Music, la productora a cargo del espectáculo, difundió un comunicado en el que explicó que la suspensión se debió al incumplimiento de los requerimientos técnicos y de producción solicitados previamente. Según la empresa, esas condiciones eran indispensables para garantizar el desarrollo del show.

La productora también buscó despejar cualquier duda sobre la responsabilidad de la cantante y su equipo. Aseguró que Tini estaba lista para subir al escenario, pero que no se habían podido garantizar las condiciones técnicas y de seguridad necesarias.

La explicación dejó en evidencia que el problema no habría sido un simple contratiempo de último momento, sino una serie de dificultades que terminaron por frustrar una presentación para la que la artista y sus bailarines ya estaban preparados.

El contundente descargo de Tini: “La seguridad no es negociable”

Horas después de conocerse la cancelación, Tini decidió dar su propia versión de lo ocurrido. A través de Instagram, expresó su frustración por no haber podido concretar el recital y puso el foco en las condiciones que encontró su equipo al llegar al recinto.

Según relató, el estadio fue entregado con varias horas de retraso y una parte importante del montaje todavía estaba incompleta. Además, afirmó que había sistemas fundamentales de sonido, iluminación, video y comunicación que no estaban operativos.

Uno de los puntos que más preocupó a la artista fue la imposibilidad de realizar las pruebas de seguridad necesarias para algunos de los recursos escénicos del espectáculo, entre ellos los vuelos que forman parte de la puesta.

“Esto no fue un simple inconveniente técnico”, sostuvo en su comunicado. También explicó que su equipo intentó resolver los problemas hasta último momento, incluso consiguiendo materiales y equipamiento que, según indicó, debían haber estado disponibles.

La cantante fue especialmente enfática al referirse a los límites que no estaba dispuesta a cruzar para salir a escena. “Hay cosas que pueden adaptarse en un show, pero la seguridad y el respeto por el público no son negociables”, expresó.

Además, adelantó que se difundirá una comunicación formal con más detalles sobre las deficiencias técnicas y operativas que, según su versión, impidieron llevar adelante el espectáculo.

Las sospechas en torno a Alejandro Stoessel

Pero la polémica no terminó con las explicaciones técnicas. En las redes sociales, algunos usuarios comenzaron a señalar a Alejandro Stoessel, padre de Tini y quien durante años estuvo al frente de su carrera, en medio de las versiones sobre una disputa familiar y profesional.

Los comentarios se multiplicaron en un contexto en el que ya habían trascendido diferencias relacionadas con la relación laboral entre ambos y con el manejo del patrimonio de la artista. Alejandro fue una figura central en los primeros años de la carrera de su hija, desde su etapa vinculada a Violetta hasta su consolidación como cantante internacional.

La ruptura de esa relación profesional y las versiones sobre un conflicto familiar alimentaron las especulaciones acerca de lo que pudo haber ocurrido detrás de escena en Miami.

Sin embargo, hay una diferencia importante entre las acusaciones que circulan en las redes y la información confirmada hasta el momento. Ni el comunicado de Tini ni el de Ake Music atribuyeron la cancelación a una intervención de Alejandro Stoessel. Las explicaciones públicas apuntaron a incumplimientos técnicos y operativos, y no se difundieron pruebas que permitan responsabilizar al padre de la cantante por lo sucedido.

Qué pasará con las entradas y la gira Futttura

La suspensión también dejó una preocupación concreta entre quienes habían comprado sus entradas o viajado especialmente para asistir al recital.

De acuerdo con la información difundida por la organización, el dinero será reembolsado a través del mismo canal de compra. Por ahora, no se anunció una nueva fecha para el espectáculo en Miami.

El episodio se suma, además, a la cancelación de la presentación que Tini tenía prevista para el 25 de octubre en la Arena CDMX, en México. En ese caso, las empresas organizadoras también habían comunicado la suspensión y la atribuyeron a causas ajenas a su organización.

La sucesión de contratiempos generó interrogantes entre los seguidores sobre el desarrollo de las próximas fechas de Futttura, el proyecto con el que la cantante recorre distintas etapas de su trayectoria musical.

Por el momento, Tini dejó en claro que su intención es continuar con la gira, aunque también anticipó que dará a conocer más detalles sobre lo ocurrido en Miami.=