Emilia Mernes se cansó y respondió a quienes la vinculan con Rodrigo De Paul

La cantante difundió un comunicado oficial en el que denunció “informaciones falsas con intención de difamar” tras los rumores sobre un supuesto acercamiento con el futbolista.

La polémica volvió a instalarse en el mundo del espectáculo cuando Emilia Mernes fue mencionada como protagonista de un supuesto acercamiento con Rodrigo De Paul. La información, difundida por algunos periodistas de espectáculo, aseguraba que la artista habría intentado besar al jugador del Atlético de Madrid durante una fiesta en la que también estaban presentes Duki y Tini Stoessel.

Según el relato, De Paul habría buscado aclarar la situación frente a amigas de Tini, insistiendo en que no había ocurrido nada. El comentario se viralizó rápidamente y generó especulaciones en redes sociales, alimentando rumores sobre la relación entre las cantantes y el futbolista.

Ante la magnitud de la repercusión, el equipo de prensa de Emilia Mernes difundió un comunicado oficial en el que rechazó de manera tajante la versión. “Se están difundiendo informaciones falsas con evidente intención de difamar. La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”, señalaron.

Con este descargo, la artista dejó en claro que no está dispuesta a tolerar rumores que afecten su reputación ni su trayectoria profesional. El comunicado también apuntó a la necesidad de que los medios contrasten sus fuentes antes de instalar versiones que pueden dañar la imagen de una figura pública.

Mientras tanto, Rodrigo De Paul no realizó declaraciones sobre el tema y se mantiene enfocado en su presente deportivo.