“Él y yo sabemos lo que pasó”: Julieta Prandi rompió el silencio, habló de la separación y de la tercera en discordia

Recién llegada de Brasil, la conductora y modelo se refirió a los rumores que rodearon el final de su matrimonio con Emanuel Ortega y contó qué detalle del relato de Josefina Lynch la sorprendió. Además, aclaró la situación de Mariana Marx y habló del acuerdo de honestidad que tenía con el músico.

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un nuevo capítulo. Después de viajar a Brasil para tomarse unos días lejos de la exposición mediática, la conductora volvió a hablar sobre el final de su relación y se refirió a las versiones que vincularon a otras mujeres con la ruptura. En una entrevista, apuntó contra las especulaciones, aclaró algunos rumores y dejó una frase que volvió a despertar interrogantes: “Él y yo sabemos lo que pasó, sabemos que estuvo mal”.

Uno de los nombres sobre los que fue consultada fue el de Josefina Lynch, la cantante que quedó en el centro de las versiones sobre una posible tercera en discordia. Días atrás, la artista había contado que compartió varias jornadas de grabación con Ortega en un estudio musical. Al escuchar ese testimonio, Prandi se encontró con un dato que, según explicó, desconocía hasta ese momento.

“La escuché. Imposible no hacerlo, sí. Fue tan clara y tan detallista que de hecho me terminé enterando que había estado tres días, no uno como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel”, expresó la conductora ante las cámaras del programa.

La declaración dejó en evidencia su sorpresa por la duración de esos encuentros, aunque evitó confirmar que hubiera existido un vínculo sentimental entre el músico y Lynch. En cambio, prefirió no profundizar sobre la cantante y puso el foco en lo ocurrido dentro de su propia relación.

“No me interesa hablar de nadie más. Creo que, nada, él y yo sabemos lo que pasó, sabemos que estuvo mal”, sostuvo. Luego, al referirse a la decisión de Lynch de dar su versión públicamente, agregó: “Yo creo que tenía muchas ganas de salir a dar detalles, pero está perfecto, es un tema de ella. En definitiva, ella a mí no me debe nada, ni respeto ni nada. No la conozco, no puedo hablar”.

El acuerdo de honestidad que marcó la relación con Emanuel Ortega

Más allá de los rumores, Prandi también se refirió a uno de los aspectos que consideraba fundamentales en su vínculo con Ortega: la sinceridad. La conductora rechazó las versiones que describían la relación como tóxica y explicó que entre ambos existía un acuerdo basado en la confianza y en no ocultarse información.

“Yo nunca le prohibí, ni él me prohibió nada a mí. Lo único que sí teníamos como acuerdo tenía que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca”, afirmó.

Sus palabras aportaron una nueva perspectiva sobre una separación que sorprendió al ambiente artístico. Prandi y Ortega estuvieron juntos durante seis años y se casaron por civil en septiembre de 2026, pero anunciaron el final de la relación el 12 de octubre, apenas 27 días después de la boda.

La conductora reconoció que no esperaba que la historia terminara de esa manera y explicó que el viaje a Brasil, que originalmente formaba parte de sus planes de luna de miel, le permitió tomar distancia y atravesar el momento con mayor tranquilidad.

“Estoy triste, es así. El plan era irme y con todo lo que pasó, necesité unos días para encontrarme”, contó.

También dejó en claro que, al menos por ahora, no contempla una reconciliación. Según explicó, la ruptura le permitió comprender que ambos buscaban cosas diferentes y que había decisiones que habían cambiado el rumbo de la pareja.

“Las decisiones tienen consecuencias”: la reflexión de Prandi sobre la ruptura

Al hablar sobre el final de la relación, la conductora evitó responsabilizar exclusivamente a Ortega y sostuvo que una separación implica decisiones de ambas partes. A pesar del dolor que atraviesa, también destacó los años compartidos y el vínculo que construyeron durante ese tiempo.

“No quiero echar culpas. Cuando una pareja fracasa, la culpa es de los dos. Siempre. Hay decisiones. Yo soy adulta, él es adulto”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, también cuestionó un mensaje publicado por Juan Alberto Mateyko, amigo de la familia Ortega, que criticó la manera en que se hizo pública la separación. Prandi aseguró que esa publicación le había dolido, especialmente por el respaldo que, según interpretó, recibió de su expareja.

Por el momento, la conductora busca atravesar el duelo lejos de nuevas polémicas y conservar los recuerdos de una relación que, según sus propias palabras, estuvo marcada por el amor y el acompañamiento mutuo.