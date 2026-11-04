El karma viene con nombre y apellido: alguien que te rompió el corazón va a regresar esta semana y no precisamente para pedirte perdón

Los movimientos astrales ponen el foco en las relaciones del pasado y las historias que quedaron sin resolver. Algunos signos recibirán noticias de alguien que creían haber perdido para siempre.
Hay personas que se van de tu vida dejando preguntas sin responder, heridas difíciles de cerrar y conversaciones que quedaron pendientes. Pero esta semana alguien de tu pasado podría reaparecer cuando menos lo esperás. Y no necesariamente lo hará para pedirte perdón: quizás busque una segunda oportunidad, quiera comprobar si todavía tiene un lugar en tu vida o simplemente remover algo que creías superado.
La Luna continúa en Virgo y atraviesa su fase menguante, una etapa asociada con balances, cierres y revisión de situaciones que quedaron pendientes. Su energía invita a mirar con más claridad los vínculos y reconocer qué relaciones todavía tienen asuntos sin resolver.
Además, Mercurio retrógrado en Escorpio favorece simbólicamente el regreso de conversaciones del pasado, secretos y verdades que no llegaron a decirse. Venus retrógrado en Libra pone el foco en los vínculos afectivos y las segundas oportunidades. El Sol también se encuentra en conjunción con Mercurio, una combinación que invita a revisar lo ocurrido y entender situaciones desde otra perspectiva.
Signo por signo
Escorpio
Alguien que creías definitivamente fuera de tu vida puede volver a buscarte.
No necesariamente llegará con una disculpa; quizás quiera saber si todavía sentís algo o comprobar si puede recuperar el lugar que perdió.
Vas a tener que decidir si vale la pena escuchar nuevamente a esa persona.
No confundas nostalgia con amor.
Sagitario
Una conversación inesperada puede ponerte frente a una historia que creías superada.
Alguien podría reaparecer con una excusa bastante sencilla para acercarse, pero detrás de ese mensaje habrá otras intenciones.
No respondas por impulso. Antes de abrir la puerta, recordá por qué decidiste cerrarla.
Capricornio
Tu pasado sentimental puede darte una sorpresa.
Una persona con la que quedaron cosas sin hablar podría intentar acercarse nuevamente.
Esta vez, sin embargo, vas a estar en otra posición: ya no necesitás explicaciones para entender lo que pasó.
Escuchá, pero no negocies la tranquilidad que tanto te costó conseguir.
Acuario
Podrías enterarte de que alguien que te lastimó sigue pendiente de tu vida.
Incluso puede buscar la manera de hacerse presente a través de conocidos o redes sociales.
No te dejes llevar por la curiosidad. Si esa historia terminó, preguntate si realmente querés volver a vivirla.
Piscis
Una persona que tuvo un lugar importante en tu corazón puede reaparecer con palabras que te movilicen.
Quizás te diga exactamente lo que esperabas escuchar hace tiempo, pero eso no significa que haya cambiado.
Prestá atención a sus acciones y no solamente a sus promesas.
Aries
Vas a tener que enfrentarte a una situación sentimental que habías preferido dejar atrás.
Alguien puede regresar buscando una explicación o intentando recuperar el contacto.
Tu reacción será importante: no tenés que demostrar indiferencia, pero tampoco olvidar lo que aprendiste de esa experiencia.
Tauro
Una relación del pasado podría volver a ocupar tus pensamientos.
Es posible que recibas un mensaje de alguien con quien hubo mucha química, pero también diferencias que nunca pudieron resolver.
Antes de entusiasmarte, preguntate si extrañás a esa persona o simplemente los momentos que compartieron.
Géminis
Alguien podría regresar después de un largo silencio y actuar como si nada hubiera pasado.
Esa actitud puede despertarte enojo, curiosidad y hasta cierta nostalgia.
No tenés obligación de responder inmediatamente. Esta vez, las condiciones las ponés vos.
Cáncer
El pasado puede tocar tu puerta de una manera inesperada.
Una expareja o alguien con quien tuviste una historia inconclusa podría buscar una oportunidad para hablar.
Vas a sentir que todavía quedan emociones por resolver, pero no confundas una conversación pendiente con una segunda oportunidad.
Leo
Una persona que alguna vez te hizo sentir especial podría volver a acercarse.
Tal vez aparezca con una invitación, un mensaje o una propuesta que te tome por sorpresa.
El problema es que ya conocés esa historia. No permitas que unas pocas palabras te hagan olvidar cómo terminó.
Virgo
La Luna en tu signo te invita a revisar tus emociones y reconocer qué situaciones todavía te afectan.
Durante esta semana podrías recibir noticias de alguien que se alejó sin darte demasiadas explicaciones.
No te apresures a contestar: necesitás saber qué busca antes de decidir si querés volver a tenerlo cerca.
Libra
Venus retrógrado en tu signo pone tus relaciones bajo la lupa. Alguien que te rompió el corazón podría regresar y despertar sentimientos que pensabas superados.
Quizás esta vez quiera algo diferente, pero no alcanza con decirlo.
Vas a tener que comprobar si realmente cambió o si solamente extraña tenerte disponible.