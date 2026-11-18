El productor Mariano Chihade permanece internado en el Instituto FLENI, donde le detectaron una imagen nodular durante una resonancia magnética.

La preocupación se instaló en el entorno de Mariana Fabbiani luego de que trascendiera el delicado estado de salud de su marido, Mariano Chihade. El productor televisivo fue internado en el Instituto FLENI, en la sede de Belgrano, después de que una serie de estudios médicos detectara una imagen nodular en su cerebro. Además, se confirmó que deberá someterse a una intervención quirúrgica.

De acuerdo con la información difundida, Chihade ingresó al centro médico el martes 17 de noviembre para realizarse una serie de evaluaciones que ya estaban programadas. El hallazgo se produjo a partir de una resonancia magnética cerebral, que permitió identificar una imagen nodular y motivó nuevas valoraciones por parte del equipo médico.

La noticia generó inquietud, especialmente porque hasta el momento no se dieron a conocer detalles sobre la naturaleza de la lesión ni un diagnóstico definitivo. Tampoco trascendieron precisiones acerca de cuándo se realizará la cirugía.

Qué dice el parte médico sobre la salud de Mariano Chihade

Desde el Instituto FLENI difundieron un comunicado para brindar información sobre la evolución del productor y llevar tranquilidad ante la preocupación que generó su internación.

El parte médico, firmado por el doctor Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano, confirmó que Chihade se encuentra clínicamente estable y acompañado por sus familiares. También indicó que permanece bajo evaluación médica y que deberá avanzar con una intervención quirúrgica.

Por el momento, no se informó si la imagen nodular detectada es benigna o maligna. Por eso, cualquier afirmación sobre un posible diagnóstico sería prematura: los datos oficiales disponibles se limitan al hallazgo observado en los estudios y a la necesidad de realizar una cirugía.

El mensaje de Mariana Fabbiani en medio de la preocupación

En medio de este difícil momento familiar, Mariana Fabbiani también se expresó en sus redes sociales. La conductora agradeció las muestras de cariño, los mensajes y el acompañamiento que recibió junto a sus seres queridos.

Además, compartió una imagen religiosa de la Virgen que Desata los Nudos, en un gesto que reflejó el momento de profunda preocupación que atraviesa la familia.

Mariana y Mariano llevan años juntos y tienen dos hijos, Matilda y Máximo. Si bien suelen mantener algunos aspectos de su vida privada lejos de la exposición pública, la situación de salud del productor despertó una fuerte repercusión.

Quién es Mariano Chihade

Además de ser el marido de una de las conductoras más reconocidas de la televisión argentina, Mariano Chihade tiene una extensa trayectoria en la industria audiovisual. Es fundador de Mandarina Contenidos, productora creada en 2005 y responsable de distintos ciclos televisivos.

A lo largo de su carrera estuvo detrás de programas como El diario de Mariana, LAM y SQP, entre otros proyectos vinculados al entretenimiento y la actualidad.

Mientras continúa bajo atención médica, la expectativa está puesta en su evolución y en los próximos pasos del tratamiento. Por ahora, el dato alentador que se conoce a través del parte oficial es que permanece clínicamente estable y acompañado por su familia.